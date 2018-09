El alcalde de A Coruña sobre las luces de Vigo: "No sé si las nuestras se verán desde el espacio"

El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, ha puesto en duda que sea "lo que corresponda" poner las luces de Navidad en estas fechas, al ser preguntado por la decisión del regidor vigués, Abel Caballero, de iniciar ya su colocación. "Yo no sé si las de A Coruña se verán desde el espacio o no", ha bromeado, después de que Abel Caballero asegurase que las de Vigo "van a ser el no va más".

Preguntado si en la ciudad herculina se comenzará ya la colocación del alumbrado navideño, ha dicho que no sabe "si corresponde" hablar de Navidad "cuando aún estamos en verano". Al margen de ello, ha manifestado que el contrato de luces de Navidad en el caso del ayuntamiento coruñés está ya "adjudicado desde hace dos años".