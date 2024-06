Rías Baixas prevén un verano de récord y el sector urge medidas para evitar la saturación

“Estamos detectando que, debido al incremento de las temperaturas en Levante y Andalucía, se da un flujo de personas que buscan en la cornisa cantábrica y la Galicia verde un refugio”, asegura

“Es de esperar que sigamos teniendo nuevos flujos motivados en la búsqueda no solo de experiencias, también por un clima más benévolo y como destino más sostenible”, expresa Iván Sánchez de Ahosvi. Así que parece un dato relevante por la coincidencia –también– en el discurso de la responsable de Aviturga: “Nuestro destino tiene varios pluses; entre ellos, muchos clientes que eran fieles al sur están reservando. Y en ese momento, nos dicen que la realidad es esa: buscan un destino que no tenga restricciones de agua y donde no sufran altísimas temperaturas”, detalla Dulcinea Aguín. entre otras cosas, los demandantes del “refugio verde” de Galicia valoran poder dormir tranquilamente (sin usar ventiladores o aire acondicionado) y otras cuestiones como poder comer tranquilamente, sin el apetito mermado por un tórrido mercurio. Otra de las cuestiones es el senderismo, a través de rutas y toda clase de citas, que vive un particular auge. Y ahí, Galicia tiene –también– una oferta completísima.