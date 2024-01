El sector turístico pide redoblar la apuesta por los viajes de negocios contra la estacionalidad

Pasada ya la época navideña, los hoteles notan una caída en la ocupación, un escenario que, a pesar de ser habitual, no deja de preocupar al sector: reclama medidas por parte las instituciones para desestacionalizar la llegada de visitantes, centrada, principalmente, en verano y la Navidad. El presidente de la Federación de Empresarios de Turismo y Hostelería de Pontevedra, César Sánchez-Ballesteros, hace un llamamiento a potenciar el turismo MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions, en inglés), es decir, de negocios o congresos. En 2023, batió récord en cuanto al número de eventos organizados –102, según datos del Concello, un 23% más que el año anterior y un 70% más en comparación con las cifras de 2021–, pero no de afluencia: congregaron en la urbe olívica en su conjunto a más de 68.000 personas, en torno a 10.000 menos que en 2022.

Sánchez-Ballesteros deja claro que Vigo “tiene muchas carencias en este sentido”, por lo que urge un cambio de postura por parte de las entidades públicas para que despegue esta rama del turismo, una materia pendiente. “Santiago de Compostela nos adelanta por la derecha y A Coruña, por la izquierda. Habría que analizar por qué, pero creo que se debe a la gestión de espacios, ya sea el Palacio de Congresos Mar de Vigo o el Ifevi. Podrían ser más productivos y flexibles. En A Coruña y Santiago, la gestión de los recintos que más gente mueven es absolutamente privada, y eso se nota”, indica el representante de la patronal antes de poner un ejemplo: “Las tarifas del Ifevi son planas: da igual que se celebre Conxemar que un evento de coches de segunda mano, y eso no es lo que impera en el sector; se deberían ofrecer incentivos a las ferias o eventos susceptibles de crecer. La gestión debe ser mucho más profesionalizada”. Fitur o cómo gestionar el éxito del turismo También incluye en esta ecuación las conexiones. “Hay más facilidades para llegar a A Coruña o Santiago que a Vigo, eso juega en nuestra contra. Falta turismo de enero a junio”, argumenta, a la vez que expone la importancia de hacer realidad la salida sur ferroviaria hacia Portugal para potenciar el flujo de visitantes desde el país vecino, así como de la línea directa en tren hasta Ourense para acortar los tiempos de viaje con Madrid. Apostilla que tampoco ayudan los precios y la escasas frecuencias y rutas del aeropuerto de Peinador. Mejorar estos aspectos, asegura, permitiría a Vigo entrar “en el circuito de turismo de fin de semana”, del que “está fuera”. El evento clave del turismo MICE en la ciudad, Conxemar, transparenta la petición de Sánchez-Ballesteros. La cita ocupó todo el espacio disponible en el Ifevi, por lo que su presidente, Eloy García, volvió a reclamar la ampliación de las instalaciones –hay lista de espera para participar– y su mejora para poder seguir creciendo en Vigo. Recibió en la edición del año pasado, que se celebró a principios del mes de octubre, un total de 26.736 visitantes, un 3% más que en la anterior, procedentes de 110 países, con Portugal, Italia, Francia, Argentina y Marruecos a la cabeza. Ofreció 767 expositores, un 13,1% más. Con todo, Sánchez-Ballesteros le pone buena nota al turismo en 2023: un “notable alto, rozando el sobresaliente”. Para llegar al 9, cree que habría sido necesario “tener más suerte con la meteorología en determinadas fechas” y “más coordinación institucional” para hacer frente al aluvión de visitantes en días concretos, como el 1 de diciembre, festivo en Portugal, en el que Vigo se colapsó: retenciones importantes en los accesos por carretera y aglomeraciones de viandantes en las zonas más céntricas. Navidad y festivo en Portugal, el cóctel perfecto que colapsa Vigo “Si hubiese más coordinación, podríamos haber avisado con tiempo a los clientes de hoteles o restaurantes. Muchos llegaron tarde por el tráfico y la falta de sitios para dejar el coche, con los parkings abarrotados”, anota Sánchez-Ballesteros, que le pone deberes al Concello para la próxima Navidad: aparcamientos disuasorios con lanzaderas de buses hacia el centro y expandir todavía más los atractivos. “Estaría bien llevar actividades a Bouzas y rotar la ubicación de la noria para que el esfuerzo de los vecinos de soportar el ruido y las aglomeraciones se reparta. Se han hecho esfuerzos para minimizar ruidos, pero queda mucho margen de mejora”, asevera. Límites a los pisos turísticos El presidente de la Federación provincial cree que se debe limitar la proliferación de las viviendas de uso turístico, que van a más en la ciudad, con exigencias “mínimas” en comparación con las de los hoteles. Para frenar su alza, pide más seguridad para propietarios de pisos y casas en alquiler tradicional en caso de impagos.