La falta de personal pone en riesgo más del 15% del negocio del sector turístico, según la patronal

Faltan camareros, recepcionistas, limpiadores de habitaciones, gobernantes, chefs, reposteros, gerentes de cafetería… Pepe Domingo González, del grupo Don Pepe, vicepresidente y fundador de la Federación Provincial de Hostelería, no duda en señalar que “es el problema más grande que encara el sector; y estamos perdiendo negocio por no tener, en principio, capacidad de formación, y también personal que esté dispuesto a aprender. Nos atrevemos a enseñar nosotros, pero ni aún conseguimos” plantillas.

Como resultado, los empresarios estiman que “entre el 15% y el 20%” del volumen de negocio del sector está en estos momentos en riesgo. “A la larga va a tener un impacto”, indica el responsable de la Federación Provincial de Hostelería, que teme que en este escenario se camine hacia “una reestructuración” que implique una reducción en el número de establecimientos. “Ya han caído muchísimos y de seguir así vamos a ser muchos más”, lamenta.

El déficit, constata la patronal de la hostelería, hace mella en todo tipo de establecimientos. “Afecta a todas las modalidades, desde la hotelería a los albergues o los restaurantes, es un problema generalizado” que se evidencia especialmente en el preludio de una temporada alta “en la que sabemos que vamos a mejorar, pero ya en estos momentos estamos perdiendo de hacer negocio por falta de personal”, refiere Pepe Domingo González.

Éste señala a modo de ejemplo su caso particular: “Por ejemplo ya no puedo hacer salidas afuera de catering; y los restaurantes están teniendo serios problemas, no tenemos profesionales de cocina, ni servicios de sala. Y a los hoteles les está pasando exactamente lo mismo… Ahora mismo un bar o cafetería necesita dos turnos de trabajadores, las alternativas son abrir menos horas o, sencillamente, cerrar”.

El representante de la patronal hace hincapié en que “el activo más importante de los empresarios es el personal, sin ellos no podemos trabajar” y desmiente argumentos como el de los bajos salarios. “No, no es que paguemos poco, pagamos bien y según el profesional hasta muy bien, pero es que mientras que unas plantillas disfrutan de sábados y domingos libres el camarero tiene que trabajar. Y lo que planteamos es que una enfermera de un hospital y muchos otros profesionales también trabajan el fin de semana y no sucede nada”.

La carencia de personal es el gran desafío del sector, y el que más trasladan a las administraciones, en un momento por lo demás dulce. “Estamos en una situación mejor” que las cifras de prepandemia, constata en este punto Pepe Domingo González, un análisis que comparte la diputada provincial de Turismo, Nava Castro, cuyos datos indican que se están superando los resultados de 2019, a su vez un año de récord.

El presidente de la Diputación, Luis López, y Nava Castro encabezaron ayer la primera de las mesas para diseñar con el sector la Estratexia Turismo Rías Baixas, un documento que marcará las líneas de acción hasta 2027, prorrogable a 2030, de una industria con una oferta en expansión para adaptarse “al perfil de los nuevos consumidores”, recordó la diputada de Turismo.

Desde la perspectiva de la demanda se parte de “un 2023 histórico”, constata Nava Castro, “hemos conseguido recuperar las cifras anteriores a la pandemia, incluso las superamos”, de modo que el sector salió de la alarma sanitaria “fortalecido y además creciendo a niveles superiores” .

Durante el pasado año los alojamientos de la provincia registraron un 8,30% más de viajeros que en 2019. También se acrecentó el número de pasajeros registrados en el aeropuerto de Peinador (un 12% más) y, asimismo “hemos aumentado el número de viajeros extranjeros”, que crece un 21% con respecto a la prepandemia, constató Nava Castro.

Los buenos resultados continúan este año. Durante el primer trimestre de 2024 se cuantificó un aumento en el número de noches en hoteles, que subió cerca de un 15% con respecto a 2023, siempre según los datos que expuso ayer Nava Castro.

Ésta constata el “enorme potencial” del sector para continuar desarrollando “más experiencias turísticas sostenibles y también innovadoras”. La calidad define al grueso de estos establecimientos y Pontevedra cuenta actualmente con más de 400 empresas en el Sistema Integral de Calidade Turística en Destinos (SICTED), el número más elevado de España, y cerca de 160 distinguidos con la Q de calidad.

A esta primera mesa con el sector, en la que también participaron, entre otros, los presidentes del Clúster Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, y del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo, Alfonso Martínez, seguirán otras 5 reuniones de diagnóstico. Se celebrarán a mayores 6 encuentros para definir objetivos y se habilitará una mesa permanente con el turismo.

El calendario que expuso el presidente del Ejecutivo provincial prevé concluir a finales del próximo mes de junio y principios de julio, con la idea de disponer tras el verano de la nueva estrategia turística de la provincia.

Se trata, recordó Luis López, de un documento clave para incidir en una industria que supone, recordó, el 12% del PIB provincial, que genera 60.000 empleos y en el que el gasto turístico ha crecido un 30%.

También se refirió a que se ha incrementado un 3% el número de plazas hoteleras “y hay casi un 60% más de albergues que en el año 2019”, añadió, “pero la cantidad también tiene que ir de la mano de la calidad”.

“Quién tiene un plan sabe a donde quiere llegar, en cuánto tiempo, lo que tiene que superar y con quién quiere hacerlo. Y a todas esas incógnitas damos hoy una primera respuesta”, indicó el presidente de la Diputación, “que iremos completando a medida que avancen los trabajos de la estrategia”.

Ésta también incluirá otras acciones como una web para recoger aportaciones de empresarios, trabajadores y técnicos del sector, realización de encuestas etc.

Los objetivos de este plan de trabajo: “Ser un destino único en paisaje, experiencias y calidad”, señaló el titular del Ejecutivo provincial. Y para ello propuso apostar por criterios de sostenibilidad, tecnología y por nuevos productos turísticos en colaboración con el sector privado.

El turismo, recordó, es un ámbito dinámico, ágil y cambiante que obliga a sus empresas y profesionales a una actualización constante.

Por su parte, el presidente del Clúster Turismo de Galicia incidió en que “la colaboración público-privada marcó un antes y un después en el sector. Fruto de ello son esas cifras en Galicia y Pontevedra, que es uno de los iconos del turismo” del país. Cesáreo Pardal abogó por una industria participativa e hizo un llamamiento a los empresarios para que se sumen activamente a las distintas mesas en las que se diseñará la estrategia provincial de turismo.

