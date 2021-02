La comunidad española en Twitch no deja de crecer. Un día tras otro cientos de miles de personas se conectan a sus ordenadores, móviles o tablets para ver en directo el contenido que los streamers crean desde la intimidad de sus casas. Un mundo que creció fuertemente ligado a los videojuegos pero que ahora se ha abierto a muchos más ámbitos. Y peleando por el trono de Twitch hay un gallego. Rubén Domínguez 'ElXocas' se ha colocado entre los 5 creadores de contenido más exitosos de España junto a Ibai Llanos, El Rubius, AuronPlay y The Grefg. Sus vídeos en los que habla sobre su manera de entender la vida o en los que trata la polémica de Andorra y los youtubers se han viralizado por las redes sociales.

Ayer visitó el programa de Movistar Pus 'La Resistencia'. En una entrevista de casi media hora con David Broncano, ElXocas volvió a explicar su posición respecto a emigrar a otros países para no tributar en España: "No hay que criminalizar a nadie. Se ha cargado contra los youtubers cuando el problema es otro. Yo respeto que la gente se vaya a Andorra, pero yo prefiero quedarme aquí porque me gusta mi país y contribuir a que todo vaya bien". El gallego, que reside en Madrid, aseguró que respeta la decisión de los que han decidido marcharse aunque "preferiría que se quedasen": "Más allá de las ideas políticas, lo que hay que tener es conciencia social tal y como están las cosas. Que se equilibre todo un poco es positivo, yo no necesito tanto como gano". Por otro lado, Rubén Domínguez sí que quiso echar un capote a El Rubius, en el centro de este debate desde que comunicó su mudanza al país pirenaico: "Meterse con él se la muchos clics y mucha audiencia a los medios de comunicación, pero todo ha sido injusto y desproporcionado".

Rubén Domínguez, que hizo su entrada en el plató con la bufanda del Lugo al cuello, también comentó detalles sobre sus orígenes en el pequeño municipio rural de Abadín. Nieto de agricultores e hijo de una peluquera, destacó el contraste de la manera en la que se ganaban la vida sus abuelos y la suya: "En dos generaciones hemos pasado de los polos más opuestos posibles, de la vida agraria a streamer en Twitch". Eso sí, el rural dejó un importante poso en él porque todavía sabe manejarse al volante de un tractor.

sólo un par mamá porfa 🥺👉👈 pic.twitter.com/Zcc0fj2fDd — LEBRON JAMES (@elxokas) 15 de febrero de 2021

El éxito de ElXokas le viene dado por los cerca de 11.000 suscriptores que tiene en su canal. Cada suscripción supone una donación mensual de 5 dólares de la que el creador de contenido se lleva un porcentaje. A esa cuantía se le suman otras donaciones y los ingresos por publicidad de la propia plataforma. "Es como estar en la calle haciendo mimo: es gratis, pero la gente te da dinero si lo haces bien. Sientes una responsabilidad gigantesca porque tener esa cantidad de suscripciones es una barbaridad, pero me pagan de manera altruista porque consideran que soy lo suficientemente bueno como para hacerlo". Añade también que esta profesión le genera "estrés y ansiedad" porque no sabe cómo le irá al mes siguiente y si sus seguidores renovarán su compromiso: "Intento no frustrarme, si le diese demasiadas vueltas se me nublaría el juicio". A diferencia de otros streamers punteros, Rubén crea contenidos para adultos. La media de edad de sus espectadores es de 27 años.