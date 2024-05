Menos del 10 por ciento de subida del gasto sanitario en una década se destinó a Primaria

Escasez de médicos, agendas saturadas, esperas de varios días para acudir a una consulta... La Atención Primaria lleva años en el ojo del huracán de las políticas sanitarias. Y a pesar de que la Xunta ha elevado el presupuesto destinado a los centros de salud en más de un 30 por ciento en la última década, este esfuerzo económico se queda por detrás de otras áreas como la hospitalaria. Así, la Administración autonómica ha incrementado en 1.400 millones de euros su gasto sanitario respecto a 2012, pero solo uno de cada diez euros de esta subida han ido a parar al primer nivel de atención sanitaria: los ambulatorios. Mientras, los hospitales absorbieron el 72 por ciento.

Esto ha provocado que la Atención Primaria haya perdido peso en el conjunto del gasto. Si en 2012 el 12,7 por ciento del presupuesto en sanidad se destinaba a los centros de salud, en 2022 se rebajó este porcentaje al 11,9 por ciento. Así lo reflejan las últimas estadísticas sobre gasto sanitario publicadas por el Ministerio de Sanidad.

Es más, Galicia se sitúa, junto a Madrid, a la cola de gasto en Atención Primaria. A la cabeza está Andalucía que dedica a los centros de salud el 17,5 por ciento de su presupuesto. En Castilla-La Mancha acapara el 16 por ciento. Frente a estas cifras, está la autonomía gallega, con el 11,9 por ciento, y al final del ranking, la comunidad madrileña, con el 10,8 por ciento del presupuesto invertido en este nivel asistencial.

Evolución del presupuesto

El envejecimiento poblacional, el aumento de las plantillas para dar respuesta a una mayor demanda sanitaria, los avances tecnológicos y la modernización de hospitales y centros de salud han situado el gasto en sanidad en Galicia en 4.936 millones de euros frente a los 3.531 millones que se desembolsaban hace una década.

Y el grueso de este incremento presupuestario, más del 72 por ciento, lo ha acaparado la atención hospitalaria, a la que se destinan ahora 1.000 millones más que en 2012.

Si el gasto en hospitales subió casi un 50 por ciento, en Atención Primaria el incremento fue más moderado: 139 millones, un 31 por ciento más que hace diez años.

Esto significa que menos del 10 por ciento del incremento de dinero dedicado a sanidad se ha invertido en este nivel asistencial, que es la puerta de entrada al sistema sanitario.

El resto del aumento presupuestario registrado desde 2012 se corresponden con gastos de capital, es decir, inversiones (135,4 millones más). De hecho, la reforma y apertura de nuevos centros de salud, así como la remodelación y ampliación de hospitales o la compra de equipos de alta tecnología ha disparado el desembolso en esta materia. Si hace un decenio solo se gastaban 64,6 millones, ahora la inversión supera los 200 millones de euros. A esto hay que sumar la factura farmacéutica (74 millones de incremento), además de otros conceptos como salud pública o prótesis.

Gasto per cápita

Galicia destina 1.832 euros por habitante a sanidad. Pese a ser una de las comunidades más envejecidas y con un alto grado de dispersión poblacional, lo que encarece la prestación de servicios, no se encuentra entre las autonomías con mayor desembolso per cápita. De hecho, se sitúa en el puesto número once, por debajo de comunidades como País Vasco (2.141 euros), Asturias (2.057), Navarra (1.967), Castilla y León (1.963), Murcia (1.960), Extremadura (1.951), Cantabria (1.917), Aragón (1.908), Canarias (1.865) y Cataluña (1.853). El presupuesto en sanidad equivale al 7,1 por ciento del PIB de Galicia.

El gasto en personal acapara casi la mitad del presupuesto del servicio gallego de salud, según las estadísticas del Gobierno. Un total de 2.211 millones de euros se destinan a pagar las nóminas de los profesionales del Sergas. Galicia es, sin embargo, la cuarta comunidad donde las remuneraciones de personal tienen menos peso sobre el conjunto del gasto sanitario: el 44,8 por ciento.

En la última década el aumento de las plantillas y la mejora de las retribuciones ha supuesto un aumento del 34 por ciento en el gasto sanitario destinado a personal (562 millones más).

Y formar a nuevos facultativos tampoco sale gratis. El Sergas se gasta 88 millones de euros anuales en la formación de los Médicos Internos Residentes (MIR).

La factura farmacéutica también absorbe una cantidad importante de recursos: el 17,5 por ciento del gasto sanitario. Si se compara con el resto de comunidades Galicia se sitúa en los puestos de cabeza. Solo Andalucía, Comunidad Valenciana y Extremadura destinan un mayor porcentaje de sus recursos a pagar productos de farmacia.

