Galicia se sitúa como la 3ª comunidad con menos ofertas de empleo para graduados

“Después de diez años luchando con tres carreras y cinco idiomas para tener un sueldo fijo”, Óscar M. P. confiesa que lloró cuando le avisaron para firmar su primer contrato indefinido en Galicia. No era el primer trabajo en el sector privado, pero sí en el que se tenía en cuenta su especialización. Este nativo digital, que nació en 1989 en Vigo, relata: “Es muy, muy, jodido. Te cuento la triste y cruda realidad, porque creo que no se es consciente de la repercusión psicológica y vital de lo que significa matarte para tener Grados y becas, para formarte fuera y hacer además cursos y Másteres… y luego envidiar a todo el que te cruzas que sí puede trabajar aquí”. “Mandas currículos de lo que sea. De camarero no te quieren porque eres un universitario y no tienes experiencia. De comercial te echan de los procesos de selección porque creen que vas a reclamar... y así hasta que llegas a tu casa, día tras día, pretendiendo poder ayudar a tu familia económicamente y emanciparte o atender tus cargas familiares”, prosigue este joven de la “generación Y. Detrás del intríngulis de la búsqueda activa, pero infructuosa de empleo, llegan las dudas (veladas o no) de conocidos y familiares. “Nosotros teníamos que vivir con mis abuelos, ¡imagínate la presión familiar y de los familiares cercanos a los que sí les va bien la vida y nos ven a los demás como ‘mantenidos’!”, explica Óscar. “Y así un día y otro y otro y otro”.

Durante su testimonio –que refuerza con el de otra compañera que ha nacido un año después y ha pasado por circunstancias similares– matiza que en general “se infravalora el problema de los jóvenes” de no encontrar trabajo. “Siempre se relaciona solo con su emancipación, pero no lo que supone para el entorno y las cargas familiares que se soportan cuando el miembro principal de la familia no puede trabajar”, añade en relación a su drama personal. “Me vi con la enfermedad de mi madre [cáncer] sin medios para cuidarla por mi cuenta y dependiendo de mis abuelos con sus exigencias y prejuicios, con una hermana pequeña...”, prosigue.

“La autoestima queda tan tocada por los rechazos constantes en un mercado laboral en el que tienes que ser todo y hacer de todo que, a pesar de tenerlo, acabas sintiéndote inevitablemente un inútil. Hasta al ir a comprar piensas: cuánto envidio a esa persona que vende y ella no lo sabe…”

“En mi caso, la situación me llevó a estar hospitalizado por un intento autolítico. Este trabajo me salvó literalmente la vida”, confiesa. ¿Por qué? El azar por fin jugó a su favor y, sin esperarlo, el teléfono sonó para la firma del contrato el mismo día en el que le dieron el alta.