Uno de cada cinco universitarios con empleo ocupa un puesto manual y sin cualificar

Un año después de finalizar los estudios, apenas la mitad de los graduados en la universidad está dado de alta en la Seguridad Social. Sin embargo, la situación mejora de forma progresiva y, cuatro años después de salir de la facultad con el título debajo del brazo, tres de cada cuatro egresados figuran como afiliados. En concreto, el último análisis del Ministerio de Universidades, publicado esta semana con la cohorte egresada en 2017-18 como protagonista, permite constatar que la tasa de afiliación en Galicia roza el 76 por ciento, la cifra más elevada de las últimas siete promociones.

No obstante, el dato tiene grises y letra pequeña. Grises porque si se toma la tasa de afiliación como medida de la inserción laboral, los profesionales formados en los campus gallegos son los terceros por la cola de todo el Estado en cantidad, y letra pequeña porque no todos trabajan en lo suyo. De hecho, algunos desempeñan cometidos para los que no necesitarían haber estudiado una carrera y, en no pocos casos, ejecutan tareas manuales sin ninguna cualificación.

La “Estadística de Indicadores de Afiliación a la Seguridad Social de los Egresados Universitarios. Egresados en el curso 2017-2018” refleja una sobrecualificación que afecta en Galicia al 38 por ciento de los universitarios empleados, una cifra similar a la estatal, pero un 5 por ciento superior al de quienes se hallaban en la misma situación en la promoción previa.

Grupos de cotización

Universidades analiza ese parámetro considerando los grupos de cotización en los que se encuadran quienes trabajan por cuenta ajena: titulados, medio y bajo. En el primer epígrafe se ubicarían los relacionados con titulaciones universitarias, alta dirección o diplomados, con un 62 por ciento de los afiliados. En el medio, incluye los no manuales, pero que exigen un nivel de formación medio –un 17,8%– y en el bajo estarían los de tipo manual que no requieren formación específica: ahí se ubicaría un 20% de empleados, un poco por encima del 18,4% de media en España. Galicia sería la quinta autonomía con una mayor proporción de jóvenes con ese tipo de trabajos, un listado que lidera Andalucía, con un 22%, y que cierra La Rioja, con un 12 por ciento. Son los titulados en Artes, Humanidades, Turismo y Hostelería los que se ven en estos puestos en mayor medida –más del 40 por ciento–.

La estadística, resultado de una colaboración entre el Sistema Integrado de Información Universitaria del Ministerio de Universidades y la Tesorería General de la Seguridad Social del Ministerio de Inclusión, desvela asimismo cómo son esas relaciones laborales. Por ejemplo, cuántas se traducen en contratos temporales o a tiempo parcial.

Indefinidos y temporales

Según el informe, seis de cada diez contratos (60,5%) tienen carácter indefinido, un dato ligeramente inferior al estatal (62.43%), pero que sitúa a Galicia en los puestos centrales de la tabla autonómica. La cifra ha experimentado un salto de un 35 por ciento desde la promoción que acabó en 2010. El mayor porcentaje de indefinidos se da entre los titulados informáticos (91%), los matemáticos (89%), economistas (82%) e ingenieros en general (80 por ciento).

Además, alrededor de un 80 por ciento de los afiliados gallegos trabaja a tiempo completo –son los octavos que más–. Un 14 por ciento de trabajadores por cuenta ajena lo hace a tiempo parcial, pero con una duración mayor o al menos igual a media jornada. El porcentaje restante, menos de un 7%, no llegaría ni a media jornada. En general, vuelven a ser los titulados en Artes y Humanidades los que suelen ocuparse a tiempo parcial.

Salarios

Del trabajo desempeñado también depende el salario. Uno de los puntos examinados es la base media de cotización anual de los afiliados a la Seguridad Social y, en el caso de Galicia, se sitúa de media en 27.391 euros, siempre considerando el empleo cuatro años después de egresar y después de que esa remuneración experimentase el tercer mayor crecimiento del Estado –un 32 por ciento– desde lo que cobraba la cohorte que finalizó en 2010 cuatro años después.

Pero dentro de ese indicador también existen numerosas diferencias: así, mientras para uno de cada seis la horquilla va de 12.000 a 18.000 euros, uno de cada cinco, los que disfrutan de las mejores condiciones salariales, superan los 36.000. La rama estudiada también influye: un trabajador sanitario se embolsa de media casi 32.000 euros, mientras un compañero que hizo Ciencias se queda más de 8.300 euros por debajo. Ser mujer supone una penalización salarial de 1.463 euros de media con respecto a los varones en Galicia. El informe de Universidades reconoce el “notable desequilibrio”.