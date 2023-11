Más de 1.100 estudiantes que inician una FP se cambian de ciclo tras el primer año

Esta misma semana un informe alertaba de que el fracaso escolar suponía un sobrecoste para las arcas públicas de todo el Estado de más de 4.500 millones de euros. La investigación, realizada por dide.org, analizaba varios factores, entre los que se incluía la repetición y el abandono temprano. Que haya jóvenes que planten los estudios no se limita a la ESO, sino que es un fenómeno que llega a los ciclos o a la universidad, donde afecta a unos dos mil estudiantes por año que implican unos 18 millones de euros de fondos públicos. De hecho la Xunta quiere reducir el indicador y presiona a los campus para que realicen un esfuerzo en ese sentido, además de impulsar los grados abiertos para quienes no tienen del todo clara su vocación desde un principio.

La Formación Profesional tampoco se libra de esa problemática. La tasa de titulación en los estudios, y eso considerando la acumulada al cuarto año de comenzar, no llega al 70 por ciento en los ciclos de grado medio en Galicia –y eso que es cinco puntos superior a la media estatal y se sitúa en el cuarto puesto autonómico en ese indicador– y del 77% en los de grado superior, también por encima de la media autonómica (quintos que más lo consiguen). Tras dos años, lo que suele durar por regla general este tipo de enseñanza, solo logra sacarse el título de técnico la mitad y el 60 por ciento en un grado superior.

En el otro lado de la balanza están quienes dejan los estudios oficiales sin finalizar, quienes se pasan –porque disponen de la titulación necesaria– a otro tipo de formación (léase Bachillerato, caso de los que hacen grado medio, o Universidad, entre quienes están inscritos en uno de FP superior) y quienes lo intentan en otra cosa.

De hecho, hay cientos de jóvenes que deciden abandonar tras solo un curso y entre ellos están los que no están convencidos con aquello que han empezado y optan por dejarlo a medias para probar suerte en otra titulación de FP. Esa sería la decisión que toman más de 1.100 gallegos que estudian ciclos cada año.

En concreto, según las estadísticas del Ministerio de Educación, un 6,1 por ciento de quienes se inscriben en un ciclo de grado medio y un 4,2 por ciento de quienes emprenden uno superior aparecen al curso siguiente matriculados en otro ciclo diferente. Ambos porcentajes se refieren al alumnado que empezó en 2019-20, cuando iniciaron estudios de FP unos 23.000 gallegos.

En el caso de las carreras universitarias, hay orientadores que relacionan el cambio de grado con el hecho de que el alumno haya tenido que matricularse en una titulación que, de entrada, no era su preferida porque no consiguió una nota de acceso suficiente. En FP también hay ciclos que acumulan listas de espera de centenares de candidatos que al final se quedan fuera.

Pero pasarse a otro ciclo de FP no es la única alternativa que manejan. A ese grupo que da el salto dentro del mismo nivel de estudios se sumarían, entre aquellos que se embarcaron en un FP de grado medio, los que prefieren intentarlo con Bachillerato, mientras que, en grado superior, muchos prueban suerte con la universidad.

Plantar el sistema

El informe del Gobierno analiza también cuántos salen del sistema. Así, en España, señala, el 18,6% del alumnado que accedió a grado medio en el curso 2017-2018 no aparece matriculado al curso siguiente, porcentaje que se incrementa hasta el 25,7% el tercer año y al 27,7% el cuarto año, sin considerar los que ya han titulado. En Galicia, las cifras serían más reducidas (es la cuarta autonomía donde son más bajas): del 15,5%, 20,9% y 22,2%, respectivamente. El análisis considera que el porcentaje del cuarto año 2daría una medida del alumnado que no titula y que no ha optado por otra vía educativa”: uno de cada cinco en el caso gallego con datos de la cohorte que ingresó en 2017.

En lo tocante a grado superior, indica que en el conjunto estatal el 12,3% del alumnado que accedió a un ciclo en el curso 2017-2018 no figura inscrito al año siguiente y la cifra sube al 16,4% al tercer año y al 17,5% al cuarto, sin considerar a ttulados. En Galicia, los datos son otra vez más bajos y la ubican de quinta autonomía con menos abandono: un 15,1 por ciento al cuarto año.

En esa promoción, entraron en las aulas gallegas de FP unos 9.500 en ciclos medios y alrededor de 11.200 en superiores, lo que se traduciría en 3.800 jóvenes que se descuelgan del sistema después de tantear suerte entre uno y varios años.