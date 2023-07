El (discutible) tirón de la FP Dual

Nunca se habían ofertado tantas plazas en FP como las del próximo curso, inciden desde la Consellería de Educación, y en esa afirmación ocupan un lugar destacado las de carácter dual. Si en general las vacantes se incrementaron un 12 por ciento, en la modalidad que combina formación en los centros educativos y en la empresa colaboradora lo hicieron once veces más. No obstante, no todos los ciclos duales consiguen atraer candidatos. Según un informe del sindicato CIG, a pesar de la “brutal apuesta” de la Administración autonómica hacia este tipo de enseñanza, en el proceso de preinscripción quedaron libres más de mil vacantes, en torno a una cuarta parte de las ofertadas. La demanda es inferior a la media general, que eleva la primera adjudicación en FP al 83%.

Relacionadas Tan solo cuatro ciclos de FP no llenaron todas sus plazas pese a su alta demanda