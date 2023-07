Down Galicia recurre las ayudas a libros de texto de la Xunta por “discriminatorias”

La Federación Down Galicia presentó ayer un recurso contencioso-administrativo contra la orden de la Xunta que regula las ayudas para adquirir libros de texto y material escolar para los escolares matriculados en centros financiados con fondos públicos por ser “claramente discriminatoria para el alumnado escolarizado en la educación ordinaria”, como explica, según recoge en un comunicado de la entidad, su presidente, Delmiro Prieto.

Down Galicia explica que la orden que regula las ayudas incorpora un régimen diferenciado en los apoyos para los estudiantes inscritos en Educación Especial, en centros especiales o en unidades de Educación Especial de centros ordinarios y para quienes tienen una discapacidad igual o superior al 65%.

Para los primeros, explican, se fijan 300 euros al margen de la renta per cápita de la unidad familiar, lo que supone, incide Down Galicia, que no tienen que cumplir otro requisito que el estar matriculados en esos centros, mientras que los que para aquellos alumnos con discapacidad que están escolarizados en educación ordinaria, el importe, afirman, “dependerá de la renta per cápita” y “nunca” alcanza la cantidad máxima. Ese alumnado, denuncian, está “menos apoyado” y así se “discrimina” la “apuesta por la educación inclusiva”. Asimismo, añaden que los alumnos con una discapacidad de al menos un 65% reciben la cuantía más alta “sin tener que cumplir ningún otro requisito” y entienden que diferenciar por el grado de discapacidad es “discriminatorio”. Down Galicia sostiene que lleva una década reivindicando modificar la orden para que contemple los “mismos” requisitos para el alumnado con al menos un 33% de discapacidad al margen de donde se escolarice.