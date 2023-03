Down Galicia premia el compromiso social y la “sensibilidad” empresarial ourensana

El Teatro Principal de Ourense fue el escenario escogido por la Federación Down Galicia y por la Asociación Down Ourense para conmemorar un nuevo Día Mundial del Síndrome de Down. En un acto que mezcló una parte institucional con distintas experiencias de vida, las personas con síndrome de Down fueron las verdaderas protagonistas, poniendo de manifiesto que están cansadas de que las etiqueten y de todos los prejuicios que existen sobre ellas, reclamando, un año más, sus derechos.

“Las personas con síndrome de Down somos dignas de todo derecho. Tenemos derecho a participar en la vida comunitaria y a ser autónomas e independientes. Tenemos derecho a estudiar, a trabajar, a querer, a divertirnos y a relacionarnos. Tenemos derecho a explorar, a experimentar y a decidir. Y merecemos las mismas oportunidades que los demás para hacer lo que deseamos y para equivocarnos”, demandaron. Se entregaron en esta ocasión los VIII Premios Down Galicia, que tienen por objeto reconocer la labor a favor de la promoción de la autonomía y la igualdad de las personas con síndrome de Down, realizado tanto por instituciones y entidades como por personas particulares. En la categoría institucional le fue concedido a Rodríguez López Auto por su sensibilidad y larga trayectoria de apoyo a la inclusión laboral de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, teniendo a dos personas contratadas en su equipo de trabajo desde hace más de 10 años. Mientras, en la categoría de persona particular, el galardón le fue concedido a Ana Belén Fernández, psicomotricista del CHUO. Un reconocimiento al esfuerzo colectivo El presidente de la entidad gallega por su parte, quiso comenzar su intervención felicitando a Down Ourense por su veinte aniversario y poniendo en valor “el gran trabajo y el camino recorrido en estas dos décadas”. Continuó su discurso recordando la importancia que tienen los cambios legislativos, de los que dice que “son muy lentos, pero tremendamente necesarios”. Prieto dejó claro que “el léxico juega un papel fundamental en el cambio de las realidades y las mentalidades” y que es vital “en la lucha contra los estereotipos existentes”. Además de las intervenciones de las autoridades presentes, las personas asistentes a este acto pudieron disfrutar de varias charlas protagonizadas por profesorado, empresarios locales, familias y personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, que pusieron de manifiesto la importancia de la inclusión socio-laboral a través de diferentes experiencias de vida en ámbitos como la educación, el empleo o la vida independiente.