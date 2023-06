Tras la sesión de investidura del sábado, los populares rozan las 150 alcaldías, mientras que el PSdeG se queda en un centenar y el BNG en 32, según el recuento de los partidos. Quedan por constituirse doce ayuntamientos.

El Partido Popular gobernará Abegondo, Aranga, Arteixo, Boimorto, Boqueixón, Cabana de Bergant., Cabanas, Cariño, Cerdido, Coirós, Coristanco, Curtis, Ferrol, Frades, Irixoa, A Laracha, Laxe, Malpica de Bergantiños, Mañón, Mugardos, Ordes, Oroso, Ortigueira, Oza-Cesuras, O Pino, Ponteceso, Rois, As Somozas, Teo, Tordoia, Trazo, Vedra, Vilarmaior, Vilasantar, Abadín, Baleira, Baralla, Begonte, Bóveda, Carballedo, Castro de Rei, Cervo, Chantada, O Corgo, Cospeito, Folgoso do Courel, Friol, Guntín, O Incio, Mondoñedo, Monterroso, As Nogais, Outeiro de Rei, Palas de Rei, Pantón, Paradela, O Páramo, A Pastoriza, Portomarín, Rábade, Ribadeo, Riotorto, O Saviñao, Sober, Triacastela, O Vicedo, Xove, Arnoia, Avión, Baltar, Bande, Baños de Molgas, Beade, Beariz, Os Blancos, Boborás, A Bola, Cartelle, Castrelo de Miño, Cenlle, Chandrexa de Queixa, Cortegada, Cualedro, Esgos, Gomesende, O Irixo, Larouco, Laza, Leiro, Lobeira, Lobios, A Merca, Monterrei, Muíños, Nogueira de Ramuín, Oímbra, Paderne de Allariz, Padrenda, Pereiro de Aguiar, A Peroxa, Piñor, Pontedeva, Porqueira, Punxín, Quintela de Leirado, Ramirás (el concello se repartirá entre PSOE y PP con dos años para cada uno), Ribadavia, Riós, Rubiá, San Amaro, San Cibrao das Viñas, San Cristovo de Cea, San Xoán de Río, Sarreaus, Toén, Trasmiras, A Veiga, Viana do Bolo, Vilamarín, Vilariño de Conso, Xunqueira de Ambía, Xunqueira de Espadanedo, Arbo, Baiona, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Crecente, Dozón, A Estrada, A Guarda, Lalín, A Lama, Marín, Moraña, Mos, As Neves, Oia, Poio, Ponteareas, O Porriño, Portas, Ribadumia, Salvaterra de Miño, Sanxenxo, Valga y Vilanova de Arousa.

El PSdeG tendrá el bastón de mando en Camariñas, Carnota, Cee, Cerceda, Dumbría, Mesía, Miño, Neda, Pontedeume, As Pontes, Santa Comba, Sobrado, Valdoviño, Vimianzo, Ames Ares, Brión, A Capela, Cedeira, Culleredo, Dodro, Monfero, Muxía, Padrón, A Baña, Betanzos, A Coruña, Negreira, Bergondo, Padrón, Val do Dubra y Paderne, en A Coruña. En Lugo se trata de Antas de Ulla, Castroverde, Cervantes, A Fonsagrada, Guitiriz, Láncara, Lourenzá, Meira, Monforte de Lemos, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, Ourol, Pedrafita, Pol, A Pontenova, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Trabada. Xermade, Burela, Foz, Lugo, Taboada, Vilalba y Viveiro.

En Ourense se trata de Amoeiro, O Barco, Calvos de Randín, Carballeda de Avia, Castrelo do Val, Coles, Entrimo, Manzaneda, Maside, Melón, Parada de Sil, Petín, Pobra de Trives, Rairiz de Veiga, Taboadela, Vilamartín Barbadás, O Carballiño, O Bolo, A Gudiña, Verín, Vilardevós, Maceda y Ramirás (que se reparte con el PP a los dos años).

En Pontevedra la lista está compuesta por Vigo, Ponte Caldelas, Vilaboa, Nigrán, Fornelos, A Cañiza y Meis, con mayoría absoluta, y Silleda, O Grove, Cuntis, Gondomar, Tui, Vilagarcía, Caldas de Reis, Cambados, Forcarei, A Illa, Redondela y Rodeiro.

A ellos se unirán al menos Boiro, pendiente de recurso, pero con mayoría absoluta, y Castro Caldelas, donde se repiten elecciones por un problema con el voto pro correo.

En el caso del BNG sus gobiernos municipales con mayoría absoluta son los de Carballo, Moeche, San Sadurniño, Santiso, Toques, Zas, A Pobra de Brollón, Catoira, Moaña, Mondariz-Balneario, Tomiño, Allariz, A Mezquita, Montederramo, A Teixeira, Verea y Vilar de Santos, a los que se unirá Mazaricos, pendiente de recurso. También gobernará gracias a pactos Santiago, Pontevedra, Arzúa, Fene, Barreiros, Muras, Samos, Soutomaior, Barro, Bueu, Cangas, Pontecesures, O Rosal, A Rúa y Vilar de Barrio.