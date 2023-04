El mayor terrateniente de Galicia, donde posee 5.000 hectáreas (acumuladas a lo largo de los últimos 40 años, y registradas en su empresa Piccolo Rancho, la mayoría en la provincia de Ourense), es el propietario individual más afectado por los incendios asturianos. Y es que este pontevedrés ostenta la propiedad de otras 3.000 hectáreas de suelo rústico en Asturias. Los incendios que asolaron la comunidad vecina, hace tan solo quince días, se llevaron más de 30.000 hectáreas de monte asturiano, de las que 500 eran de Barros. “Los incendios son intencionados. No tiene perdón”, afirma rotundo basándose en que se produjeron a ambos lados de la carretera, calcinando el monte sin llegar a acercarse al asfalto.

Reconoce que lo que ha perdido es mucho más que dinero (calcula cerca de medio millón de euros) puesto que además de monte bajo, plantaba pinos, robles y abedules. “Hay árboles que tardan mucho en crecer, unos 80 años”, señala mostrando sus dudas acerca de sus posibilidades para acceder a las ayudas públicas anunciadas por el Ejecutivo asturiano.

El terrateniente pontevedrés también recalcó la mala gestión que, a su juicio, ambas comunidades hacen del territorio. “Con una buena organización se atraería a la gente joven al campo, pero ahora no hay incentivos para ellos, no se hace atractivo el medio rural. Debe ser rentable para que la gente apueste por esto”, dice. Barros compra el terreno (solo fincas rústicas, no está interesado en suelo urbano) a pequeños propietarios. Luego las une y les da utilidad: las de cultivo las alquila para su explotación y otras (ricas en especies arbóreas) a empresas madereras.