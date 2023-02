El Entroido en Galicia es más que una fiesta, es parte de su cultura y se vive con pasión. A lo largo del calendario de citas imprescindibles del carnaval, las máscaras protagonizan decenas de desfiles de norte a sur y de este a oeste de la comunidad. Los disfraces más alocados y con referencias a la actualidad se dan la mano con los más tradicionales de cada lugar. Peliqueiros, pantallas, cigarróns, felos€ Cada uno de los entroidos más emblemáticos de Galicia tiene su figura representativa, personal e irrepetible, pero que puede dar lugar a error para los menos expertos en la materia. Por eso, mientras se calientan motores para darle el pisoletazo de salida a los carnavales 2023 en Galicia, repasamos quién es quién en el Entroido gallego.

Las pantallas de Xinzo de Limia

Proclamado recientemente como Fiesta de Interés Turístico Internacional, el Entroido de Xinzo de Limia es uno de los vértices fundamentales del triángulo máxico ourensano. Las pantallas son su protagonista indiscutible. Varios elementos caracterizan su atuendo. Por un lado, la máscara, es decir, la pantalla, hecha de una sola pieza y con un rostro pintado similar al del diablo. Sus complementos, además de la capa y el calzón y camiseta blanca, son una especie de globos hechos con vejigas de animales listas para armar barullo. Su primer día grande es el Domingo Corredoiro, pero ellos no desfilan, sino que salen a la carrera en busca de su presa, aquellos que deciden acudir al Entroido sin disfrazar.

Los cigarróns de Verín

Siguiendo en la provincia de Ourense, se encuentran los cigarróns de Verín y su elaborado traje. ¡Ojo! No hay que confundirlos ni con os peliqueiros de Laza ni con los felos de Maceda. Los cigarróns lucen una máscara de madera pintada a mano y acompañan su traje con un cinturón lleno de cencerros. Camisola blanca, corbata, chaqueta corta y el látigo como arma completan el atuendo.

Los peliqueiros de Laza

No, no son lo mismo que los cigarrones. Es cierto que el diseño de las caretas guarda ciertas similitudes y que los colores brillantes, los cencerros o el látigo pueden llevar a confusión. Incluso ambos llevan una pelica en a parte trasera de las máscaras. Pero el carácter de cigarróns y peliqueiros sí que marca la diferencia.

Los felos de Maceda

Felos de Maceda. // Brais Lorenzo

Otro de los protagonistas del Entroido gallego que entra en conflicto con los peliqueiros y los cigarrones. Los motivos de la máscara pueden recordar a los figuras de Laza o Verín, pero los detalles, como las medias negras de los felos, no dejan lugar a dudas.

Merdeiros de Vigo

Son el personaje popular del carnaval de Vigo. Su indumentaria trata de imitar a los escabicheiros, con un exagerado gorro, un farol y otros elementos de la indumentaria tradicional de los campesinos. Equipados con una vara, no dejan títere con cabeza en sus salidas por el Casco Vello vigués.

Los boteiros de Viana do Bolo

Uno de los entroidos más antiguos de Galicia tienen en los boteiros su buque insignia. La careta es negra y tallada en madera con sonrisa abierta, arropada por un vistoso tocado. De nuevo el color es protagonista también en el disfraz típico de Viana do Bolo, tanto que incluso crea tendencia en la moda. Sonadas fueron las sospechas de que Dolce & Gabanna había plagiado el look de los boteiros para uno de sus modelos.look

Madamas e galáns de Cobres

Los sombreros son los complementos indispensables de las madamas e galáns de Cobres (Vilaboa). Los encajes, los adornos metálicos, las plumas o los fragmentos de espejos completan este disfraz que, a diferencia de los anteriores, deja el rostro al descubierto. Cuando más lucen es durante sus danzas.

Pero el Entroido en Galicia no entiende de normas, y mucho menos en relación a los disfraces. En realidad, si que tiene una regla, y es que hay que disfrutarlo.