Diez entroidos de Galicia que no debes perderte

El carnaval ya está aquí. Son muchas las señales que nos preparan para el comienzo del ciclo de entroido en Galicia. Aunque la comunidad es tierra de fiestas, esta es una de las celebraciones más importantes y tradicionales de Galicia. No queda rincón en la comunidad en el que las calles no se llenen de disfraces y charangas. Recorramos 10 de los puntos calientes del entroido en Galicia.