La Santa Sede ha puesto en marcha la sucesión de monseñor Julián Barrio al frente de la Archidiócesis de Santiago. Fuentes vaticanas señalaron que desde la Nunciatura Apostólica en Madrid se ha iniciado un periodo de consultas de cara a elaborar la terna que se le presentará a la Congregación para los obispos y a su vez al Papa Francisco, que será quien nombre al nuevo arzobispo de Santiago. No obstante, este proceso de transición podría durar unos meses, puesto que “no existe una urgencia”, según estas fuentes. De hecho, el nuncio papal en España, monseñor Bernardito Auza, “quiere hacer las cosas bien”, de ahí que haya puesto en marcha esta consulta dirigida a otros obispos y sacerdotes, que están recibiendo las cartas de la representación diplomática en sobre sin remite y con la imposición de secreto pontificio, para que se manifiesten sobre la situación de la diócesis o las cualidades idóneas para el nuevo pastor. Incluso se les insta a que propongan directamente candidatos.

Límite de 75 años

En todo caso, se busca que sea un proceso amable y que sirva también de reconocimiento y gratitud hacia monseñor Barrio, después de tres décadas de “entrega generosa” a la Iglesia compostelana. En este sentido, cabe recordar que el prelado hizo llegar su renuncia al Papa Francisco el 16 de agosto de 2021, el día que cumplió 75 años. Lo hizo en virtud de lo que establece el canon 401.1 del Código de Derecho Canónico: “Al obispo diocesano que haya cumplido 75 años se le ruega que presente la renuncia de su oficio al sumo pontífice, el cual proveerá teniendo en cuenta todas las circunstancias”.

Todo apuntaba en aquel momento, como así se produjo, que el Papa Bergoglio mantendría a monseñor Barrio al frente de la sede de Compostela al menos hasta la conclusión del Año Santo, que se extendió hasta finales de 2022 por la prórroga que el propio pontífice concedió. Así, todo hace indicar que la clausura del Xacobeo supuso también un punto de inflexión para la Archidiócesis en lo que a dirección pastoral se refiere.

Que la Nunciatura haya puesto en marcha el operativo de sucesión no quiere decir que se vaya a producir en cuestión de semanas, pero sí que “puede haber nombramiento en cualquier momento”; y que es muy probable que en los próximos meses la Diócesis de Santiago tenga un nuevo arzobispo. Así lo querría también el propio monseñor Barrio, quien a personas de su entorno habría expresado su deseo de que este proceso se iniciase en cuanto se clausurase el jubileo, al acabar 2022.

Fuentes del Arzobispado de Santiago admitieron que el proceso para la sucesión está en marcha “desde el momento en que cumplió 75 años y presentó su renuncia al Papa”, aunque matizaron que el nombramiento de su sucesor es una cuestión que compete exclusivamente al Pontífice y que se puede producir “en cualquier momento”. “No hay tiempos marcados pero puede ser inminente”, admitieron.

Nacido hace 76 años en Manganeses de la Polvorosa, provincia de Zamora y Diócesis de Astorga, monseñor Julián Barrio preside la iglesia compostelana desde el 25 de febrero de 1996, fecha en que tomó posesión de la sede para la que había sido nombrado por el Papa Juan Pablo II el 5 de enero del mismo año.

Cuando este hecho se produjo, llevaba ya dos años vinculado a la capital de Galicia. Había llegado desde la iglesia hermana de Astorga el 7 de febrero de 1993, en pleno año jubilar, siendo consagrado en la Catedral de Santiago como obispo titular de Sasabe y auxiliar de su antecesor, monseñor Antonio María Rouco Varela. Desde octubre de 1994 hasta su nombramiento gobernó la archidiócesis como administrador diocesano.

Siendo ya arzobispo de Santiago, ocupó el cargo de presidente de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades de la Conferencia Episcopal Española. Desde 1999 es miembro de la Permanente de la Conferencia Episcopal Española.

Los nombres que suenan para la mitra

En la batería de posibles candidatos se mueven conocidos eclesiásticos, como monseñor Rodríguez Carballo, o los actuales obispos de Lugo, Ourense, Getafe o Astorga

Aunque hay que partir del fundamento de que los designios del Señor son inescrutables y del dicho de que “quien entra Papa en el Cónclave sale cardenal”, no se puede obviar que desde hace algún tiempo suenan en los foros eclesiásticos varios nombres como posibles candidatos para suceder a Barrio. El procedimiento que sigue habitualmente el Vaticano para el nombramiento de obispos suele pasar al menos dos filtros indispensables, antes de llegar al Papa: primero, la consulta y elaboración del informe inicial por parte de la Nunciatura de cada país; y segundo, el beneplácito de la Congregación de los Obispos, que es la que presenta la terna final. En las últimas horas, en Roma ya habrían recibido una propuesta que no consiguió satisfacer el perfil buscado. Sostienen algunos círculos eclesiásticos que en ese listado final no podría faltar el nombre de monseñor José Rodríguez Carballo, arzobispo titular de Belcastro y actual secretario general del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Nacido en Lodoselo (Ourense) en 1953, fue uno de los primeros nombramientos episcopales de Francisco en 2013, pocas semanas después de su ascenso al trono de San Pedro. Consta la relación personal que existe entre el Papa jesuita y quien fue durante diez años (2003-2013) general de los franciscanos. “¡Pepe, cómo se nota que eres gallego!”, dijo en una ocasión el Papa Bergoglio al fraile ourensano. Carballo tiene actualmente 69 años, por lo que podría tener por delante un pontificado de seis años hasta la solicitud de la jubilación a los 75. Además, el prefecto de la Congregación de la que es secretario general, el cardenal João Braz de Aviz, cumplió 75 años en abril de 2022, por lo que el Vaticano le tendrá que buscar un sucesor. Otros nombres que suenan con fuerza son los de los prelados gallegos monseñor Alfonso Carrasco Rouco; monseñor Leonardo Lemos, obispo de Ourense; monseñor Jesús Fernández, obispo Astorga; monseñor Francisco Prieto; obispo auxiliar de Santiago; y también el de monseñor Ginés García Beltrán, obispo de Getafe y con una carrera eclesiástica en pleno ascenso en España en parte porque cuenta con el apoyo del cardenal de Madrid, monseñor Osoro. De monseñor Alfonso Carrasco, sobrino del cardenal Antonio María Rouco Varela, se ha dicho durante mucho tiempo que era el sucesor natural de monseñor Barrio, mientras que de monseñor Jesús Fernández, quien inició su ministerio episcopal como auxiliar de Santiago, se guarda un muy buen recuerdo en esta Archidiócesis, sobre todo, entre el clero y los fieles. Otro factor a tener en cuenta es que, además de monseñor Barrio, en Galicia también ha presentado la renuncia canónica recientemente, tras cumplir 75 años, el obispo de Tui- Vigo, monseñor Luis Quinteiro Fuiza, por lo que la Santa Sede también tendrá que buscar próximamente un titular para esta sede.