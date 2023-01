Los peritos de Renfe cargan contra Adif: “El accidente era previsible al 100%”

Frans Heijnen y James Robert Catmur declararon durante más de cinco horas en la sesión del juicio del Alvia celebrada hoy. Propuestos por la compañía aseguradora de Renfe, QBE, estos peritos fueron claros en sus conclusiones. Una de ellas, que el trágico descarrilamiento de Angrois “era previsible al 100%”: la curva era “altamente peligrosa” y el riesgo, “obvio” y “evidente”. Tanto, llegó a afirmar tajante uno de ellos, que él no hubiese puesto en servicio una línea donde se veía “a simple vista” que podría haber “un accidente mortal”. “No quiero esperar a que venga la Guardia Civil y me ponga en el trullo”, dijo gráficamente. Los expertos pusieron además claramente el foco sobre Adif, entidad a la que achacaron una “actividad poco proactiva” en materia de seguridad, y sobre el exdirectivo de esta entidad acusado, Andrés Cortabitarte, del que señalaron que firmó el certificado de seguridad de la línea con “información parcial”: ven ilógico que no identificase el “peligro” de la curva y mantuvieron que podría haber puesto medidas mitigadoras porque tenía la “potestad” de modificar la reglamentación vigente y “adaptarla a las circunstancias” que surgiesen en caso de ser necesario.