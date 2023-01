Una carta dirigida al Ministerio de Transportes y su Secretaría de Estado, será el medio por el que la Confederación de Empresarios de Pontevedra y Logidigal, la asociación que reúne a las principales empresas del sector logístico en la provincia, presionarán para que el Gobierno nombre el comisionado para el Corredor Atlántico de transporte ferroviario de mercancías en la zona de influencia Galicia-Asturias-Castilla y León. Se trata de una figura imprescindible para pelear por el desarrollo comercial del Noroeste a través de fondos europeos destinados a los proyectos de la Red Europea de Transportes.

El comisionado será el interlocutor único acreditado para participar en las reuniones dónde se deciden las obras que se van a ejecutar, con capacidad de lucha por el reparto de fondos y que proponga un diálogo coherente entre los intereses logísticos y empresariales del Noroeste y los planes del Ministerio de Transportes y la Unión Europea (UE).

El acuerdo para enviar la misiva surge tras el primer encuentro del Club de Debate inaugurado por Logidigal, en el que participaron representantes del sector logístico, el Puerto de Vigo y la Xunta.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros, subraya que “se está cometiendo un agravio comparativo” con respecto a los fondos que recibe el Corredor Mediterráneo. Y esta situación, según advierte, afecta de manera directa a la competitividad del transporte de mercancías puesto que “Galicia tiene infraestructuras del siglo pasado”.

Muestra de ello es el problema que presenta el gálibo ya que la altura de los túneles es insuficiente para un transporte eficiente por tren. “El Gobierno central encargó en 2021 a la consultoría del transporte Ineco, la elaboración de un estudio sobre gálibos en el Noroeste. Las conclusiones del mismo se publicaron en 2022 afirmando que no se estudió ninguno porque no había demanda”, señala Cebreiros. Según dice, sin cambios, “las mercancías no pasan los túneles”. Se trata de una situación de competencia desleal en comparación con el Corredor Mediterráneo, “que tiene una inversión de 4.000 millones de euros para seguir modernizándose”. Logidigal señala que esto supone aislamiento y que “sólo se podrá superar con la consolidación de una estrategia logística común”. En esta línea, está prevista la firma de un manifiesto el próximo 27 de enero entre las comunidades del Noroeste para reclamar el valor estratégico del Corredor Atlántico.