Atenta la tropa. Hay un cálculo, al que ha tenido acceso Anacleto, en el que se advierte desde un sector de la patronal que si la anunciada ubicación en Galicia de varias industrias potentes se retrasa, el desempleo aumentará de forma sustancial. Y, más, si se consuma la atrocidad del cierre de Ence sin alternativa, y se suman los de As Pontes, Alcoa, Barreras –cien despidos–, entre otros. Y eso sin contar los que se han ido al norte de Portugal. ¿No...?

O sea, que no le va a faltar tarea a la señora Lorenzana, titular del departamento en la Xunta. Y menos aún al viceprimero, don Francisco Conde, que ya está afónico de tanto denunciar la falta de equidad del tripartito de Moncloa, porque hay que considerar a Yolandinha, que va a lo suyo, como un verso suelto: lo sería, si le resultase útil, hasta en “La Eneida” de Virgilio. Sí, suena a cogna, pero es auténtico. ¿Eh...?

Avecilla, por su parte, que sigue en prevengan, preguntó a sus fuentes patronales acerca de lo del salario mínimo, las pensiones y demás, y las respuestas han sido descorazonadores: “dado que aquí tenemos, salvo las excepciones que confirman la regla, como base a las pyme se puede calcular un aumento del paro en Galicia para el año que viene de entre el seis y el ocho por ciento”, coincidiendo en el resumen. Que afecta a todo el arco laboral. “¡Help...!”

Calma, que eso no es todo. Uno de los consultados –en un aparte– por el pajarillo cantor acerca de si no hay posibilidad de que el panorama mejore, lo dudó en su respuesta. Aunque no lo negó, argumentando que la crisis es global, pero en España “se agrava por el populismo enquistado en el Gobierno”. “Hace falta sentido común” –añadió–, “y escasea”. Cerró con un suspiro: “Menos mal que está ahí a quien uno de sus contactos llamó Alfonso I, el prudente“. ¿Capisci...?