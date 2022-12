La venta de artículos usados a través de internet se dispara un 65% en dos años

Internet no solo supone una puerta al mercado para las empresas, desde las más pequeñas a las más grandes. Los particulares también han encontrado en la red un lugar en el que poder deshacerse de aquellos objetos que ya no necesitan. A cambio, no solo gestionan la capacidad de almacenamiento de sus hogares, que suele ser limitada, sino que también se sacan un dinero extra, como comentan algunos usuarios, y además de paso contribuyen a cuidar el medio ambiente haciéndose eco de las tres reglas básicas del consumo sostenible: reducir, reciclar y reutilizar. Son también estas razones, según expertos, las que estarían detrás de que el fenómeno vaya a más. De hecho, en solo un par de años, se ha disparado en un 65 por ciento la cifra de gallegos que practican la venta de bienes a través de un sitio web o una aplicación, lo que sitúa a Galicia como la comunidad donde más se incrementa este tipo de prácticas, que incluirían servicios aparte de objetos.

Relacionadas La compraventa de segunda mano en España ahorra el equivalente a tres días de emisiones de CO2