Sanidade estudiará cerrar y reagrupar centros de salud a propuesta de los médicos

La Consellería de Sanidade estudiará la propuesta planteada por los colegios médicos gallegos de reagrupar y cerrar centros de salud ante el déficit de facultativos de Primaria. Aunque hasta ahora la Xunta siempre había rechazado con rotundidad esta medida, el conselleiro Julio García Comesaña se mostró ayer dispuesto a analizarlo tras la demanda de los profesionales médicos. “Nos comprometimos a estudiarlo, a analizarlo y en una próxima reunión les trasladaremos nuestra respuesta”, señaló tras una larga reunión que se prolongó durante tres horas.

En el encuentro participó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el conselleiro y otros altos cargos de Sanidade además del presidente del Consello Galego de Colexios Médicos, Isidro Lago, y los responsables de los cuatro colegios provinciales. La reunión se produce en un contexto de tensión creciente entre la Xunta y el colectivo médico por la crisis que atraviesa Atención Primaria derivada de la falta de profesionales y que tuvo su culmen la semana pasada en una comunicación del Colegio Médico de Pontevedra en la que cortaba relaciones con la Consellería de Sanidade.

Aunque la posición del colegio pontevedrés no ha variado tras la reunión de ayer, según precisó su secretario general, Jorge Nogueira, sí acudieron a la cita con la Xunta como miembros del Consello Galego de Colexios Médicos.

El conselleiro destacó “el buen tono y talante” de la reunión que consideró “muy productiva”. Comesaña pidió a los médicos su apoyo a la reivindicación gallega para que el Ministerio de Sanidad amplíe las plazas MIR, una medida en la que la Xunta insiste como solución para resolver la falta de profesionales en los centros de salud.

Propuestas

Los colegios médicos le plantearon a Sanidade una serie de medidas para mejorar Primaria “a corto, medio y largo plazo”, entre la que incluyeron la opción de reagrupar los centros de salud. No se cerró ningún acuerdo concreto pero se llegó al compromiso de volver a reunirse periódicamente para seguir negociando. “Quedamos en reunirnos en cinco o seis meses de nuevo con el presidente de la Xunta”, explicó Isidro Lago.

Pero la Atención Primaria no fue el único asunto que estuvo sobre la mesa. Los colegios médicos llevan tiempo reclamando que se flexibilice el régimen de incompatibilidades para trabajar en la sanidad privada. “Dimos pasos importantes”, trasladó el conselleiro de Sanidade, quien explicó que tendrán lista una propuesta antes de final de año.

Esta revisión del régimen de incompatibilidades eliminará trabas para que médicos del Sergas puedan trabajar también en la privada. “Está sobre la mesa una interpretación más flexible”, apuntó Comesaña.

La principal traba está en la definición de si un centro es concertado o no. Es habitual que la Xunta concierte con un determinado hospital servicios solo en determinadas áreas o especialidades. Y, sin embargo, se prohíbe a los médicos del Sergas trabajar en esos hospitales aunque su actividad no sea objeto de uno de esos conciertos.

Plus

La otra reivindicación planteada por los colegios médicos ante Sanidade es que no se les retire el complemento específico de la nómina a aquellos médicos que no tengan exclusividad y trabajen también en la privada. Son unos 800 euros al año. “Galicia y Asturias son las dos únicas comunidades que vinculan este plus a la exclusividad y Asturias ya ha anunciado que lo va a reformar”, justificó el presidente del Consello Galego de Colexios Médicos.

Sin embargo, el conselleiro de Sanidade advirtió que primero se flexibilizará la compatibilidad para trabajar en la privada “sin descartar avanzar en un futuro en el complemento específico”.

Isidro Lago reconoció que se analizará pero “a medio o largo plazo” pues se necesita “un soporte económico en los presupuestos”.

Por último, los colegios médicos pusieron sobre la mesa el debate sobre las “competencias profesionales”. Después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia tumbara la instrucción del Sergas que permite a los farmacéuticos renovar recetas, los médicos advirtieron que la “ley es clara”. Comesaña señaló que acatará el fallo y que “seguirán trabajando por desarrollar al máximo las competencias de todas las categorías respetando eso sí los límites de los profesionales”.