El fisco eleva en 2.750 millones el valor de las acciones declaradas para recaudar más

Desde 2020, las herencias en Galicia entre padres e hijos o cónyuges están exentas de tributación si su tasación no supera el millón de euros, pero a la hora de ceder participaciones empresariales el valor de estas puede determinar si traspasa o no ese límite, así como la cantidad a pagar en el caso de otros familiares no cubiertos por esa exención, como primos o sobrinos. Ya no digamos si se trata del impuesto sobre el patrimonio. Por eso, cada año el fisco gallego analiza con lupa miles de liquidaciones impositivas de su competencia para detectar irregularidades y evitar que se le escapen euros a las arcas públicas y haya quien esquive sus obligaciones. En el caso de las acciones y las participaciones empresariales, la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) aumentó un 25% el valor de esos bienes declarados por los contribuyentes, lo que supuso 2.750 millones de euros adicionales hasta alcanzar los 13.863 millones de todos los comprobados en 2.807 valoraciones.

