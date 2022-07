Incendios que desbordan la capacidad de extinción

Trece días lleva ardiendo en Carballeda de Valdeorras y Folgoso do Courel. Aunque están controlados, los servicios de extinción aún no han logrado apagarlos. La falta de humedad y la gran cantidad de combustible, en forma de maleza y madera, que encuentran a su paso alimentan estos monstruos. El director de la Escuela de Ingeniería Forestal de Pontevedra, Juan Picos, explica que la intensidad de los incendios se mide en la cantidad de energía que generan. Por encima de los 2.000 kilovatios por metro las brigadas no podrían entrar a atacar el fuego porque se abrasarían. Y en algunos de los fuegos que asolaron Galicia durante los últimos días se alcanzaron más de 30.000 kilovatios de calor por metro, según se extrae de las imágenes por satélite.

