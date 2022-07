La ola de incendios que desde hace más de una semana destruye montes e incluso viviendas en Galicia amaina en los frentes más agresivos. Los servicios de extinción han logrado dar por controlados, estabilizados o extinguidos los focos que han contribuido a arrasar unas 33.000 hectáreas, si bien el informe de última hora de ayer de la Consellería do Medio Rural incluía una nueva incorporación al listado: un fuego activo en Rebordaos, en O Saviñao (Lugo), de unas veinte hectáreas y que, según el Ejecutivo gallego, se inició ayer en “al menos” tres focos diferentes. Del lado positivo está que ayer se sumaban a la lista de estabilizados el de Folgoso do Courel y A Pobra do Brollón, fusionados en uno con el de Seceda, tras calcinar 11.100 hectáreas. Además, seguían controlados el de Carballeda de Valdeorras, anclado en las últimas jornadas en las 10.500, y el de Outeiro, en Quiroga, con 250, y permanecía estabilizado el de Pradoalbar, en Vilariño de Conso, en 6.500 hectáreas.

Además, del parte desapareció el fuego de Rabal, en Oímbra, tras consumir 2.100 hectáreas. Su extinción se suma a la anunciada el domingo de otro incendio en el municipio, el de San Cibrao, procedente de Portugal, con 370 hectáreas como balance. Mientras las llamas van amainando, los concellos empiezan a preocuparse por el después. El de Folgoso do Courel (Lugo) convocará un pleno para solicitar al Gobierno central la declaración de zona catastrófica. La regidora del municipio, Lola Castro, aseguró que “hay que ayudar” a “comercio, sector agrícola” y “hostelería”, que “quedan muy tocados”. Asimismo, el vicepresidente segundo y conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, mostraba ayer la confianza del Ejecutivo autonómico en que su homólogo central colabore con los afectados por los fuegos, “como ha hecho la Xunta la semana pasada”, con la aprobación de ayudas para estas áreas que persiguen prestar asistencia “lo más rápidamente posible”. Ante lo que el BNG define como “gravísima” situación derivada de la oleada de incendios, la formación nacionalista ha solicitado la celebración de un pleno extraordinario que incluya la comparecencia del conselleiro do Medio Rural, José González. La Deputación Permanente del Parlamento gallego se reunirá mañana para decidir sobre la cuestión. El Bloque solicitó el pasado fin de semana la convocatoria de este órgano que reemplaza el pleno en períodos no hábiles, al entender que había errores” en la lucha contra el fuego y que la Xunta estaba cometiendo una “gran irresponsabilidad”.