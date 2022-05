El histórico dirigente galleguista Xosé Manuel Beiras ve "perfectamente verosímil" que en Galicia pueda haber un cambio de Gobierno en las elecciones autonómicas de 2024 tras la marcha de Alberto Núñez Feijóo.

En una entrevista emitida este domingo en el circuito gallego de Radio Nacional, Beiras ha dicho que "no hay casi nada absolutamente imposible" y sacar al PPdeG de la Xunta "no es imposible", aunque hay que ver "qué son capaces de hacer" las fuerzas de la izquierda.

Con todo, "me parece que hoy hay un horizonte en el que es perfectamente verosímil que en las próximas elecciones se desaloje al PP del Gobierno" de la Xunta, ha señalado Beiras, que tras liderar el BNG se involucró en el proyecto de la coalición AGE y posteriormente en la de En Marea.

Precisamente a esos proyectos se ha referido el histórico político y ha admitido que el proyecto se pinchó "por culpa nuestra", porque "no estuvimos a la altura", y aunque "no hay culpables, sino responsables", la "realidad es que en En Marea defraudamos el ilusionado voto de 400.000 gallegos" que respaldaron esa opción en diciembre de 2015.

En todo caso, Beiras ha señalado en esta emisora que el error ya se produjo con Alternativa Galega de Esquerda en las elecciones de 2012 porque en aquel momento hubo que elegir entre "las dos contradicciones" del nacionalismo gallego, el conflicto de clase y el conflicto nacional, y mientras los socios de la coalición optaron por darle "primacía" a la gente que lo pasaba mal, "eso no lo quiso entender el Bloque".

A este respecto, Beiras ha mantenido que si "el BNG llega a aceptar" esa unión con AGE, "Feijóo cae" en aquellos comicios de 2012.

El dirigente también se ha referido a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y le ha deseado suerte en su conformación de una candidatura de izquierdas que "ojalá articule".

Al respecto, Beiras ha reiterado que su exsocia política con él "no se portó bien" aunque eso no quita que el trabajo que ha realizado como titular de la cartera de Trabajo en el Gobierno de coalición sea "excelente".

En esta línea, Beiras ha recordado que "la inmensa mejor parte" de las medidas adoptadas por el Ejecutivo estatal han sido impulsadas por Unidas Podemos, "con el apoyo de los tan descalificados nacionalismos periféricos", y no por el PSOE.

Por último, Beiras no ha querido abordar el papel de Núñez Feijóo como líder del PP nacional porque cree que es una persona de la que "no merece la pena hablar mucho", ya que pese a que "le hicieron un lavado y lo presentaron como moderado", en Galicia se sabe que "de moderado no tiene nada y lo que pasa es que las mata callando" .