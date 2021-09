La Xunta también quiere quedarse con bienes urbanos y cuentas abandonadas

Artigo 88. Inmobles vacantes e sen dono coñecido.

1. Ademais dos bens que se lle atribúen por dereito sucesorio á Comunidade Autónoma de Galicia, pertence a esta, a través do Ministerio da Lei, a propiedade dos inmobles situados no seu territorio vacantes por seren abandonados polos seus donas ou cuxos donas sexan descoñecidos.



2. Porén, non se derivarán abrigas ou responsabilidades para a Comunidade Autónoma de Galicia por razón da propiedade destes bens, en tanto que non se produza a súa incorporación efectiva ao patrimonio da Comunidade Autónoma, lago da instrución do correspondente expediente de investigación, que se tramitará de acordo co establecido no artigo 222 desta lei ou, se é o caso, na lexislación especial que a regula.



3. A Comunidade Autónoma de Galicia poderá tomar posesión dos bens así adquiridos en vía administrativa, sempre que non fosen posuídos por ninguén a título de dono e sen prexuízo dos dereitos de terceiros.



4. Se existise un posuidor a título de dono, a Comunidade Autónoma de Galicia deberá levar a cabo a acción que corresponda perante os órganos da arde xurisdicional civil.