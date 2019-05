En Marea aplaza hasta después de las municipales el "debate profundo" sobre su futuro

La formación de En Marea, que lidera Luís Villares, ha acordado aplazar hasta después de las elecciones municipales y europeas del 26 de mayo el "debate profundo" sobre el "futuro de la organización", después de los "malos resultados" en los comicios generales, en los que no obtuvo representación.



Así lo ha acordado el Consello das Mareas conforme al comunicado enviado por la formación que afronta las próximas citas electorales "consciente de haber obtenido un resultado muy insatisfactorio en las Generales" pero con "la fuerza de saber que las mareas municipales son un músculo firme en el que sustentar el cambio".



En su lectura de los resultados electorales del pasado domingo, En Marea sostiene que le "pasó factura" que los votantes optasen por "concentrar el voto en frenar a la derecha", sobre todo "en torno al PSOE", unido a la "clave estatal" de la convocatoria.



Pese a ello, desde en Marea se transmite "alegría sincera" por la victoria del bloque progresista y "alivio por la contención de la derecha" aunque se insta al PSOE a que el resultado electoral se "convierta en un gobierno progresista desde el primer día, porque eso fue lo que quería la gente".



La formación de Luís Villares confía en que "las fuerzas progresistas, las que ahora tienen la responsabilidad, faciliten en primer lugar una investidura del candidato de la fuerza progresista más votada sin demorar dos años la formación del gobierno y que el PSOE entienda que muchos votantes de izquierda les dieron la confianza para un gobierno progresista realo".



No obstante, el partido muestra su preocupación ante la situación con "voz débil" en la que quedan los intereses gallegos, debido a que "la fuerte polarización del voto" supuso un "enorme sacrificio para los intereses de Galicia". Pero aunque vincula los resultados al contexto estatal descrito, En Marea también asume que sus "malos resultados" llegaron en las "peores condiciones posibles" tras "un período de inestabilidad interna y de una ruptura a poco más de un mes para las elecciones", con la crisis que supuso la presentación de tres de sus diputados por otra candidatura, la de En Común-Unidas Podemos en Galicia.



El Consello realizó una valoración crítica, al señalar que "no" fueron "capaces de ver la dimensión de la polarización y cómo les iba a afectar". Además, sostienen que no acertaron en "el hilo argumental que conectara con una parte más importante del electorado".



"Debate profundo" en junio

El Consello das Mareas abrirá un "debate profundo" en el próximo mes de junio en el que "las personas inscritas reflexionen colectivamente sobre el futuro de la organización" y la forma de afrontar con solvencia las elecciones autonómicas de 2020.Será tras centrarse en las elecciones municipales y europeas del 26 de mayo. Después de que en 2015 surgieran cerca de "medio centenar de mareas municipalistas" -algunas que en esta ocasión ya se han distanciado de En Marea-, el equipo de Luís Villares destaca que ahora han surgido "muchas nuevas" hasta sumar "casi un centenar".Además, junto con los "aliados" de Compromiso por Europa, en Marea aspira a defender una "Europa social y democrática", y emplaza a todos aquellos que no los votaron en las generales a que opten ahora por la formación para "revalidar" el apoyo a las mareas municipalistas" y asegurar en las europeas la "presencia gallega en Bruselas".