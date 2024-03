La estatal Renfe desvincula la nueva sanción a Talgo del rechazo del Gobierno hacia la OPA

Hace una semana, en plena OPA del consorcio húngaro Magyar Vagon a Talgo, el director general de Operaciones de Negocios y Operaciones de Renfe, Óscar Gómez Barbero, envió una carta al consejero delegado del fabricante de trenes español. En ella se especificaba que, además de la sanción de 166,6 millones de euros impuesta por el operador público por el retraso en la entrega de 15 trenes Avril, se sumarán otros 80.000 euros por cada día que se retrase la entrega de los vehículos a partir del 1 de abril. El presidente de Renfe, Raül Blanco, ha declarado en unos desayunos informativos de Executive Forum que tanto la misiva como su contenido "ha coincidido en el tiempo" con el proceso abierto por Magyar Vagon y que ambas cuestiones no se entremezclan.

Blanco tampoco ha querido opinar sobre la OPA de Talgo, su principal socio dentro y fuera de las fronteras españolas. "Son las autoridades, los reguladores y el Gobierno, quienes se tienen que pronunciar. No tenemos datos para opinar al respecto", señaló. Al mismo tiempo, ha remarcado que son socios continuos en fabricación de trenes y colaboran en el ámbito internacional, aunque actualmente "estamos en un momento difícil esa relación" debido a los retrasos en la entrega de trenes que necesitan para seguir creciendo. "Esas son las discusiones que tenemos", ha sentenciado.

En la carta enviada por Gómez Barbero, se especifica que la documentación aportada hasta la fecha por el fabricante de trenes "no justifica que los retrasos en la entrega de los trenes objeto del contrato no sean atribuibles a Talgo" y le exige presentar dicha información solicitada antes del 15 de marzo. Para Renfe, la llegada tardía de estos vehículos constituye "un flagrante incumplimiento de sus obligaciones contractuales" y está causando tanto a la compañía como a los usuarios "importantes prejuicios". Los 30 trenes requeridos por Renfe debían haber comenzado a funcionar durante el primer cuatrimestre, con billetes disponibles el mismo 1 de marzo, pero Talgo volvió a retrasar su entrega. En el informe de cuentas del fabricante se especifica que los vehículos estarían en servicio antes de mayo, aunque esta fecha no se da por válida en el ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Pérdidas por la liberalización

Aunque aún no han hecho públicas sus cuentas, el presidente de Renfe ha adelantado que "cerraremos con pérdidas" pese a conseguir un récord de viajeros que no se veía desde 2016 (552 millones de viajeros. "Los márgenes se han visto muy afectados", ha lamentado Blanco, "hace años, cuando no había este nivel de competencia, los márgenes hubiesen sido más altos". El operador público ha cerrado el 2023 con más de 4.000 millones de euros en ingresos y un Ebitda cercano a los 300 millones de euros. Los resultados no son una novedad en las cuentas de Renfe. En 2022 perdió 108 millones de euros por el impacto de la variante ómicron y el menor uso del transporte para desplazarse, sumado al precio disparado de la electricidad causado por la invasión rusa en Ucrania. La firma terminó el año con un resultado neto de 108,6 millones en rojo, algo menos que las pérdidas de 362 millones registradas en 2021.

Blanco ha achacado los números rojos a la entrada de Ouigo e Iryo en el sector ferroviario de viajeros en España. "Nos estamos peleando por cada viajero", ha afirmado. También ha subrayado que su responsabilidad es ser cada vez más competitivos ante la expansión que quieren acometer sus dos competidores directos, posiblemente hacia el norte, como la llegada del operador francés a Valladolid. El presidente de Renfe ha asegurado que "la guerra de precios" no podrá sostenerse en el tiempo y las empresas "tendrán que ofrecer unos servicios de valor añadido", si bien ha confirmado que se ha visto agravada por tener detrás a los estados de Francia e Italia. "O generamos más Ebitda, o a la larga tendremos problemas", ha recalcado, "tenemos que ser más atractivos para la competencia, pero tenemos que generar más beneficios en la compañía para mantener a esas 18.000 familias" que conforman su plantilla.

Transferencia de competencias

Acerca de la transferencia de competencias del transporte ferroviario de cercanías a País Vasco y a Cataluña, Blanco ha señalado que "en los próximos meses" habrá más noticias. En el caso vasco, ha confesado que "la negociación ha sido dura y compleja" y que el proceso "estará en marcha en los próximos meses" para cambiar el titular del servicio bajo una operadora y mantener al personal con las mismas condiciones laborales. Por otro lado, ha asegurado que se ha constituido la comisión política para iniciar el proceso de traspaso en Cataluña.