La creatividad es una de las características más relacionadas con la infancia. Esa imaginación que tienen los niños y niñas que les permiten viajar a mundos lejanos, pero también a curiosear y absorber como esponjas el conocimiento.

Esa relación entre aprendizaje y creatividad llega al VII Foro de Educación de la mano de Raúl Bermejo, Máster en Neuropsicología y experto Universitario en Intervención Logopédica que con la ponencia “La importancia del desarrollo de la creatividad en la infancia” se acercará a la importancia de esta cualidad desde el punto de vista neuropsicológico.

¿La creatividad, es una cualidad innata?

La creatividad es una cualidad que tienes tanto tú como yo, como cualquier persona que nos encontramos por la calle. Todos somos creativos en algo, unos más que otros, pero al fin y al cabo , todos lo somos. Y la creatividad se practica y se entrena. El problema es ser creativos en un mundo de adultos donde se ha olvidado ser niño.

Si hay que entrenarla, ¿es porque se puede perder con el tiempo?

Sí, totalmente. Se pierde con el tiempo y culturalmente. Pero antes tendríamos que pensar que se entiende por creatividad. ¿Verdad? Porque existen infinidad de autores y definiciones sobre este constructo. Pero me quedo con Marín y de la Torre, que define creatividad como “la capacidad y actitud para generar ideas nuevas y comunicarlas”. O con Esquivias, que afirma que “La creatividad es un proceso mental complejo, el cual supone: actitudes, experiencias, combinatoria, originalidad y juego,para lograr una producción o aportación diferente a lo que ya existía”.

Una persona que no es creativa (o no lo demuestra o trabaja tanto) ¿aprende de forma diferente? ¿Y qué diferencias hay a nivel psicológico?

Digamos que hay áreas cerebrales que se encuentran más implicadas en un proceso creativo o en situaciones más concretas, a raíz del trabajo de funciones ejecutivas relacionadas con la creatividad, según la neurociencia. Y si me preguntan que “si se aprende diferente” , desde mi punto de vista sí, salíendose de los estereotipos, de productos homogéneos de fábrica, y sin perder tu personalidad. Esto es importante en la vida de cualquier persona, ¿no crees?

“La atención a la Educación Física y la Educación Artística es nula, cuando se ha demostrado que son de las áreas más importantes”

Claro. Y entonces, ¿ómo se puede fomentar el pensamiento creativo en los más pequeños? ¿Qué actividades o juegos recomendaría?

Esta pregunta es muy complicada de resumir en poco tiempo. Aconsejo la mayoría de mis libros en sí, como la colección de cuadernos de Grafismo Creativo, el libro interactivo ¡Cuánto Color! Y el que se publica ahora en Octubre ¡No hay color!, todos con la Editorial Edelvives. Es muy importante que los niños y las niñas puedan tomar sus propias decisiones en la realización de muchas actividades y llevarlas a cualquier contexto, pero al igual que entra en juego la flexibilidad cognitiva, el movimiento, la originalidad, la confianza en uno mismo; aspectos muy importantes a desarrollar en las personas. Si quieres saber cómo llevarlo a cabo, nos vemos en el Foro.

Muchos de los libros que nombras son de manualidades, y la verdad es que soy terrible con eso, ¿tengo alguna posibilidad de desarrollar mi creatividad?

Thinksforkids fue el primer libro que publiqué en el 2016 si no recuerdo mal, y no son exactamente manualidade, son actividades para desarrollar el pensamiento creativo, (me gusta resaltar la diferencia entre una cosa y otra). El libro titulado ¡Qué Maravilla! Publicado con Oberón (Anaya), sí es más un libro de manualidades. Y sí, claro que puedes trabajar y entrenarla (risas) de hecho, deberías hacerlo más a menudo, es muy bueno para la vida en general, que es algo que desconoce mucho la sociedad.

Volviendo a lo serio: tras una década en el ámbito educativo, ¿qué es lo que ha aprendido sobre motivación y aprendizaje a lo largo de todo este tiempo?

Qué si un docente no está motivado en el aula y con su trabajo, difícilmente puede motivar a su alumnado hacia el aprendizaje.

Los niños de ahora están expuestos a cientos de estímulos ¿Los hacen menos creativos o precisamente fomentan más sus habilidades?

Precisamente todo lo contrario, menos creativos y la gran mayoría de las cosas hechas. A los niños y las niñas apenas les hacemos pensar, están a un click de todo y esto, al final, trae consecuencias.

Y en cuanto a su motivación, ¿es mayor o menor a la de anteriores generaciones?

Creo que están más desmotivados, porque conocen y están al alcance de todo. El cerebro cada vez necesita más estímulos , sorpresas, o aspectos motivacionales para que se active y se produzca un aprendizaje significativo. Por favor, más trabajo manual, más exploración, más manipulación y menos pantallas en general.

“Para la motivación: más trabajo manual, más exploración y menos pantallas”

¿Cómo debería funcionar una clase de Infantil a la hora de combinar el aprendizaje de conocimientos con las actividades manuales?

Es que una clase de infantil o de primaria no la concibo si no es manipulativa, activa y dinámica. Y en esas propias actividades, en ese propio juego, es donde está el conocimiento. No se nos tiene que olvidar que para un niño , en su infancia, aprender es jugar y jugar es aprender.

¿Qué aspectos o contenidos potenciarías en las aulas de estas etapas?

Si nos centramos en la Educación Emocional, Educación artística y las Funciones Ejecutivas en sí, tendríamos mucho más ganado que si nos centramos en contenidos curriculares. Esos contenidos están ahí, en cual quier lado y en cualquier parte, el problema es que las emociones y la atención que se le da a la Educación artística y la educación Física es nula, cuando ya se ha más que demostrado que son las más importantes.

¿Y qué eliminarías o modificarías?

Puff, nos sentamos en una gran charla si quieres…

Finalmente, ¿qué puede esperar alguien que vaya a asistir a esta ponencia en el Foro de Educación?

No me gusta nunca crear expectativas de nada ni nadie. Que vaya con la mente abierta y ganas de pasárselo muy bien, y el aprendizaje lo tiene asegurado. ¡Ah! Y que vaya con folios y algunos colores.