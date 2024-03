‘A movida do SanSalva’ prepara un 8M moi movido a ritmo de rock, rap e punk!

Como cada curso, os centros participantes no proxecto escolar Faro da Escola non faltarán a súa cita con este 8 de Marzo, unha efeméride fundamental do noso calendario no que cada ano logran volver sorprendernos con novas e enxeñosas propostas para pór en valor o Día Internacional da Muller; reivindicar a igualdade real; e seguir traballando por poñer ao alcance da cativada referentes de carne e oso.

Desexando estamos que chegue o venres para ver, por exemplo, o sarao que teñen montado na ‘Movida do SanSalva’, nome que recibe o proxecto da biblioteca escolar do Colexio San Salvador este curso e que conta coa música como fío condutor.

O colexio San Salvador apostou polos estilos musicais como fío condutor para o seu entroido. Nas imaxes, o alumnado do último ciclo de Infantil disfrazouse da música en xeral, mentres que o de 1º de EP foi dos anos 80. / Faro

Tras un entroido para o recordo no que cada clase elixiu, estudou e se vestiu dun estilo musical determinado; agora, prepáranse xa para o 8M cunha investigación chea de ritmo.

Cada clase está a coñecer de preto a cantantes galegas con carreira no rock, o rap ou punk, por poñer só algúns exemplos; e, cando chegue o venres, contarán a historia destas mulleres ao resto dos seus compañeiros, ademais de cantar e bailar as súas cancións todos xuntos.

“A música funciona moi ben cos nenos, failles chegar cousas que doutro xeito non lles chegarían. Queremos que aprendan e investiguen con algo que lles guste e que sabemos que non van deixar no cole, senón que o levarán a casa para seguir aprendendo”, comenta neste senso Noelia Pérez, mestra do centro, que explica sobre a presenza de mulleres galegas na historia da música: “Claro que habelas hailas, pero o problema é que a moitas non as coñecen. Por iso, este tipo de proxectos serven para achegarlles referentes femininos, pero tamén a súa lingua e a súa cultura mentres se divirten e aprenden”.

Xa o teñen case todo preparado, se os máis pequenos están a traballar coa figura de Uxía Lambona ao ritmo do seu ‘Rock Molón’; os maiores de Infantil elixiron a Mercedes Peón e o seu tema ‘Falar mellor’, no que os apeiros de labranza tradicionais galegos serven nin máis nin menos que como instrumentos.

Os nenos e nenas de 1º de EP bailarán ao ritmo dos anos 80; polo que non podía faltar un dos grupos máis emblemáticos da Movida viguesa, con Silvia Superstar e Aerolíneas Federales. En concreto, están a traballar cunha das cancións do programa do porco bravo máis punk de toda a historia da televisión: ¡Si, acertastes: O Xabarín Club!

E se de grandes clásicos vai a cousa…As nosas queridas Tanxugueiras tiñan que estar tamén na gran cita da ‘Movida do SanSalva’ e que mellor para o 8M que a canción Pano Corado, un canto á liberdade e ao amor libre, que defenderá o alumnado de 2º de EP.

Moito ollo tamén aos de 3º de EP, porque vanse atrever coa Intelixencia Artificial e Ana Kiro, que reviviu para vencer na ‘Eurovisión da Intelixencia Artificial’. O título do tema elixido non podía vir máis o caso, con ‘Muller traballadora’.

E de aí a Flow do toxo, o grupo de rap co que as galegas Laura e Xía abordan temáticas como a defensa do rural ou o feminismo e as protagonistas elixidas polos estudantes de a e 5º de EP. O broche de ouro porano os de 6º e os toques electrónicos do grupo ‘Fillas de Cassandra’, que despedirá unha xornada que, de seguro, será inesquecible!