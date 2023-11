Igual que fan os alumnos e alumnas nas aulas, Faro da Escola recibe tamén cos brazos abertos a novos compañeiros cada ano grazas á incorporación de máis centros educativos ao proxecto escolar.

E é que está claro que a suma de novos ‘fichaxes’ é sempre “unha oportunidade para enriquecerse, escoitar novas experiencias, aprender a ver o mundo doutra forma e chegar a novas reflexións.

Un exemplo desas novas incorporacións é o Colexio Andersen, que nada máis dar o pistoletazo de saída desta novena edición xa comezou a traballar: “A verdade é que temos xa experiencia na parte de selección de noticias e información, porque no centro temos o noso propio podcast. Pero facer un xornal é algo completamente novo e temos moitas ganas! Xa empezamos a preparar e seleccionar á parte das entrevistas - a favorita dos alumnos - e temos contactados algúns artistas para comezar a traballar”. Así o explica Aldara Camba, a mestra que se encargará da coordinación entre Faro e o centro escolar, o Colexio Andersen, que entrará a participar no proxecto de forma transversal: todas as aulas traballarán en común.

“Temos un montón de dúbidas, estamos á expectativa do que pasará porque somos un centro de educación especial moi pequeniño, e con moitas capacidades diferentes” conta Ana Belén Troncoso, do CEE San Rafael.

“Entrei un par de veces para ver o Scribus e teño algunha dubida, pero coa formación creo que queda todo claro”. E é que onte, FARO DE VIGO recibiu nas súas instalacións de Chapela aos novos participantes (e a aqueles repetidores que querían resfrescar conceptos) para facer unha pequena formación sobre os conceptos clave, o uso da ferramenta Scribus, dar as pautas de inicio de curso e resolver as dúbidas máis habituais.

Que agardan con máis ilusión?

As novas incorporacións teñen dúbidas, pero tamén ilusións. Entre as actividades que agardan con máis ganas están as entrevistas, a maquetación dos xornais e as visitas dos autores aos centros. “Especialmente porque este ano inauguramos un espazo novo para a biblioteca e xa hai ganas de estrenalo!” apunta a mestra dende o CEE San Rafael.

Que lle preguntarías a un veterano de Faro da Escola?

E como para aprender o mellor é apoiarse nos máis experimentados, as docentes están cheas de preguntas para os habituais deste proxecto.

A maioría das dúbidas xiran sobre a organización: “Eu querería saber se lles resultou moi complicado implicar aos alumnos en todo o proceso”_comeza Ana Belén Troncoso, moi en consonancia con Aldara Camba, que ten claro que a organización entre aulas é unha tarea complicada “Nós traballaremos de forma transversal todo o centro, algún outro colexio fixo así? Como foi a experiencia?”

E é que implicar ao alumnado durante todo o proceso, buscar inspiración para realizar as noticias e que farían diferente respecto a primeira vez son as cuestións máis repetidas entre os novos fichaxes. “Estamos cheos de incertidume, pero sobre todo de moitas ganas!”

E ao final, unha das cuestións protagonistas “Volveríades a Faro da Escola? Por que?”

Aa respuesta está clara e nós a comprobamos a través dos centros que repiten cada ano: e é que unha vez participas en Faro da Escola, sempre queres regresar.

Moita sorte a todos os que comezan esta aventura e aos que a disfrutan de novo. A pola nova edición!