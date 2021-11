"¡Cómete toda la carne!", "Hay que comerse la carne"... Seguro que os suenan estas frases: bien porque ya os las decían a vosotros de pequeños/as, bien porque vosotras mismas se las repetís a vuestros pequeños. Es muy habitual que la carne sea el elemento principal en una comida. Hablando, en este caso, de la alimentación de los niños, ¿qué peso debe tener este alimento en la dieta de nuestros hijos/as?

Según la doctora Odile Fernández, experta en nutrición, "la carne y la leche no son dos alimentos imprescindibles para el ser humano, aunque su consumo es muy frecuente y habitual, e incluso parece que se consume más carne en España de la que sería la recomendada".

Sin déficit proteico

"Hay alimentaciones que son exclusivamente vegetarianas y no tienen ningún déficit proteico y los niños no experimentan ningún problema de crecimiento, al revés. Una dieta vegetariana bien planificada tiene un alto aporte de fibra, de minerales, suficientes proteínas, grasa e hidrato… si no le ofrecemos carne al niño no va a pasar nada, tenemos otras fuentes de proteínas importantes, tenemos los huevos, el pescado dentro de la proteína animal, las legumbres, que son muy ricas en proteínas, los frutos secos, las semillas, la fruta y la verdura", expresa Odile.