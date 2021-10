En las pruebas del campeonato Galicia Skills, concurso en el que participan jóvenes de toda la comunidad autónoma que destacan en las distintas ramas de Formación Profesional, hubo sorpresas. En la categoría de Recepción Hotelera una clienta sufrió en desmayo en el mostrador. Era un desmayo fingido. Los alumnos que se sometían a las pruebas debían asistirla, ayudarla, llevarla a un sillón... Era un supuesto para ver cómo reaccionaban, ante la atenta mirada del jurado. "Yo me asusté, la verdad, no me esperaba algo así, pero bueno, bien", expresa Sergio Martínez Calvar, un joven de Vigo, de 19 años.

Él se ha llevado el oro en esta disciplina, tras medirse en estas pruebas de destrezas con alumnado de toda la comunidad autónoma. Estudia Ciclo Superior de Gestión de Alojamientos Turísticos en el CIFP Manuel Antonio. Realizaron seis pruebas: reservas hoteleras telefónicas en inglés, cálculos de reservas, atender quejas de clientes en varios idiomas, gestionar los comentarios sobre el hotel en redes sociales, indicar a los usuarios los monumentos que se pueden visitar en la zona...

Sergio Martínez se ha lucido como recepcionista. El profesor Roi Álvarez lo acompañó en la preparación de las pruebas. Expresa que tiene muchas habilidades para el oficio. El propio Sergio asegura: "Me gusta mucho la atención al público y los idiomas". Y quiere dedicarse a esto.

Los y las que quedaron de primeros en sus respectivas disciplinas en Galicia representarán a la comunidad en la fase nacional, en la que compiten estudiantes de todas las comunidades autónomas y se celebrará en Madrid en el mes de marzo. Galicia Skills es una competición a la que acuden estudiantes de Formación Profesional de toda Galicia y que organiza cada año la Consellería de Educación. Hay varias categorías, por disciplinas, y realizan pruebas durante un día en distintos centros de la comunidad gallega, midiendo sus destrezas en el oficio que han elegido. Compiten jóvenes de distintos centros formativos, bajo la atenta mirada de un jurado experto en la materia, y los que mejor lo hacen se llevan las medallas de oro o de plata. Las pruebas de la categoría de Recepción Hotelera se celebraron en el CIFP Carlos Oroza (Pontevedra).