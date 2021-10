Antonio Manuel Presas Rodríguez, de 21 años, estudia y trabaja. O trabaja y estudia, según como se mire. Él ha conseguido organizar los días de la semana para combinar ambas facetas. Cursa el segundo año del Ciclo Superior de Programación de la Producción y Fabricación Mecánica. En versión corta suele conocerse como Mecanizado. Y esta es la categoría en la que ha quedado de número uno en Galicia, tras unas pruebas en las que estudiantes de distintos lugares de Galicia muestran sus destrezas en el oficio para el que se están preparando. En este caso se trata de producción de piezas, con distintas técnicas y con los avances tecnológicos en planos y diseños con los que se cuenta en la actualidad.

Estudia en el IES Politécnico de Vigo y su tutor para preparar estas pruebas, que se conocen como Galicia Skills (para alumnado de distintas familias de Formación Profesional) ha sido David Queimaño Piñeiro. Tras llevarse el oro en la fase autonómica, toca preparar la fase nacional, que se celebrará en primavera en Madrid: Spain Skills. Y los que quedaron de primeros en sus respectivas disciplinas en Galicia representarán a la comunidad en la fase nacional, en la que compiten estudiantes de todas las comunidades autónomas

Antonio Manuel Presas dejó Venezuela hace cuatro años. "Allí no tenía futuro, quería buscar un futuro mejor", expresa Manuel Presas, de padre gallego (natural de Silleda). Decidieron probar suerte aquí, su hermano y él. "Estoy muy contento aquí. En cuanto llegué me puse a trabajar, ya estuve en varios sitios. Y en cuanto supe lo que quería estudiar ya empecé en este ciclo de Mecanizado, me gusta", cuenta Antonio Manuel, que apunta que su hermano optó por una carrera universitaria.