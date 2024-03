Viaxe ás aldeas de alén Miño

Para todos os que buscan natureza e cultura ancestral, Cinfães é lugar ineludible no Norte de Portugal. Nas súas aldeas quedan as casas típicas, calzadas medievais, tradicións e templos que son auténticas odas ao románico. A Serra de Montemuro e o Vale do Bestança ofrecen os seus magníficos horizontes e como gardiáns deste magnífico legado patrimonial abren as súas portas o Museu Etnográfico Quinta da Granja, en Nespereira, e o Centro Interpretativo da Gralheira “Casa do Ribeirinho”. Neles hai centos de obxectos, vestiario, mobles, apeiros agrícolas e ferramentas de oficios que van ao encontro de quen queira saber máis de usos e costumes, da etnografía, do folclore ou mesmo da gastronomía de outrora.

Xa na vila, un paseo polas pintorescas rúas e escalinatas de Cinfães revelan un conxunto arquitectónico que percorre varias épocas, buscando conxugar en harmonía o antigo e o moderno. No corazón do centro histórico levántase a impoñente igrexa barroca de São João Baptista, integrada nun coidado xardín. Neste espazo destaca o busto de Serpa Pinto, o explorador africano oriúndo de Cinfães que dá nome ao parque e ao museo próximo. O ilustre fillo da terra, o xeneral Alexandre Serpa Pinto, regresou para documentar as súas expedicións por África Central e dar a coñecer os seus descubrimentos na segunda metade do século XIX.