Power pop, enerxía punk

Hai unhas semanas, chegounos dende Pontedeume o novo traballo discográfico dos Bule. Agora ou nunca vén ser o título co que o cuarteto eumés leva a cabo o seu novo disparo musical, con todas as ansias do mundo mundial por cargarnos as baterías con altas doses de ondadas power pop e enerxía punk de guitarras municionadas de eléctricos e trepidantes ritmos. Editado por Radiz Records, Agora ou nunca vén constituír o seu primeiro álbum de longa duración despois dos seus anteriores EPs, “Aquelas cancións” (2018) e “Cando nos volvemos ver” (2020). Aquí, de novo, o grupo aposta polo son 77 e por cancións que bailan por regos sachados por bandas que asoman as patas, e mais as orellas, e que sentaron moi posiblemente toda a súa xurisprudencia polas trincheiras do grupo. Buzzcocks, The Undertones ou os mesmísimos composteláns, e noventeiros, Fame Neghra paséansenos pola cachola mentres debullamos as dez cancións que conforman o disco mais, iso si, mantendo a firma clara e a personalidade propia dun grupo que non busca inventar a pólvora pero si facela estalar en mil anacos en cada retrouso.

Agora ou nunca contén cancións que se viran pegañentas -no bo sentido do termo-, directas e nunha sorte de exercicio luminoso, bailable e imparable. Coa infalible fórmula dos dous minutos e medio para contarnos a historia, meternos no seu escenario e lembrarnos que unha boa canción pop-rock case sempre xermola no feito de saber fuxir de buscarlle os tres pés ao gato e deixarse de inventos innecesarios.

Dúas guitarras, un baixo, unha batería e un pouco de rebeldía e coñecemento da causa abondan aquí e agora para presentarnos pezas tan redondas como “Agora ou nunca”, coa que abren o lume, a declaración de intencións “Escoitando power-pop”, as enérxicas “Incomprendidos” e “Intocables” ou a nosa preferida e fantástica “Ninguén sabe nada” coa que fechan a entrega. En definitiva, este Agora ou nunca vai de riffs e intensidades, captando para o seu rexistro moita da potencia natural dun deses grupos que, dende logo, vese nos directos, enriba dun escenario, o espazo preciso onde xogan a súa mellor man, poñendo a suar a parroquia sen demasiados miramentos nin tempo para a especulación.

Gravado entre febreiro e marzo de 2023 en Estudio Sausalito, da man de Óscar Quant, quen tamén se encargou da mestura e da masterización, e cunha capa evocadoramente popeira cun deseño pertencente a Ben Thomas Design, o disco xa está pendurado en todas as plataformas de música en Internet e tamén se pode, e debe, adquirir xa en formato vinilo no sitio web da disqueira Radiz, de Santa Uxía de Ribeira. Agora mesmo andan a presentalo nunha xira que os está levando a visitar moitas das salas do noso país, onde o directo e mais a contundencia do grupo abofé que colocarán o seu repertorio na súa mellor versión.

