Maruxa Villanueva na Barrela

O grupo de teatro foi esmorecendo en 1952 principalmente pola marcha dos actores, xente moza que tiña outras angueiras. O principal, o Manolo, marchou ao servizo militar forzado en África, o mesmo que o Fernando do señor Constante, o apuntador.

Algún dos actores e actrices de Os Labregos xa participara, sendo neno, en 1934 na excursión de noventa escolares que Francisco Domínguez Mosquera, Pancho da Barrela, organizou para coñecer Galicia e que empezou cun banquete na Barrela no que participaron Otero Pedrayo, Ramón Suárez Picallo e Alexandre Bóveda. E de certo que algún máis presenciara tamén o mitin da Barrela o 21 de xuño de 1936 a favor de Estatuto de Galicia, coa participación de Xosé Ramón Fernández Oxea, Servando Gómez Aller de la Vallina, Ánxel Fole e o Pancho da Barrela, Francisco Domínguez.

En 1958 a Isaura-Maruxa volveu á Arxentina ata 1962 en que regresou definitivamente a Galicia e acabou como coidadora da Casa de Rosalía de Castro. Hoxe na Barrela hai unha rúa Maruxa Villanueva e cada vez vai quedando menos xente que lembre aquela famosa obra de teatro da Isaura e da mocidade que tanto éxito tivo. Tamén se esqueceu a figura do indiano Pancho da Barrela ata que en 2022 a asociación O Garabullo organizou uns actos para recuperar a súa memoria con palestras de Uxío-Breogán Diéguez, Moncho Hermida e Frank Domínguez, o neto do homenaxeado que veu coa familia desde os EE UU. O Manolo González-Manolo do señor Antonio-Manolo do café-Manolo dos Correos alí estaba na primeira fila e contounos de cando estivera na obra de teatro coa Isaura-Maruxa, nada menos que de primeiro actor. Memoria da memoria na Barrela onde, por certo, Francisco Domínguez Mosquera tamén debería ter unha rúa coma a Maruxa Villanueva e o Buciños.

Terra de artistas

Maruxa Villanueva (María Isaura Vázquez Blanco) volveu da Arxentina á súa Barrela natal en 1949, adiantándose un ano ao marido, Manuel Daniel Varela Buxán. E na Barrela fixo teatro e tamén cantou, que era dunha familia cunha voz extraordinaria. O seu irmán Arturo chegara a cantar ópera nun teatro cubano e nos anos cincuenta ensaiaba arias agarrado á rabiza do arado mentres as vacas ían ao seu aire. A súa irmá Carmiña abría a fiestra para facer a limpeza e cantaba tan ben que a xente seica paraba engaiolada na estrada Lugo-Ourense. O pai deles fixera a primeira casa da Barrela, agora capital do municipio. Canto lle debe A Barrela (Carballedo-Lugo) a esta familia! Doutros Vázquez da Barrela é a actriz María Vázquez, a de Matria. Terra de artistas esta do sur de Lugo, que tamén o é do escultor Manuel Buciños e do pintor Randolfe Vilariño.

Neses anos cincuenta Maruxa Villanueva conseguiu xuntar un fato de mozos e mozas para facer teatro en galego, a pesar dos atrancos foi todo un éxito, cheo absoluto nos teatros de Ourense e Chantada. Aínda que para algúns a peza acabou mal, o actor principal e o apuntador foron denunciados por estaren con prórroga do servizo militar (denunciados por envexas, polos requisitos da prórroga, non por seren actores) e enviados a un batallón de castigo en África, menos mal que xa desde o primeiro momento os mandaron ás oficinas, que eran boa xente, non só bos actores.

Memoria de xentes da cultura galega no rural.