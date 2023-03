Las mareas más vivas de Martiño Rivas

Emitidos, con éxito máximo de audiencia a través de la Televisión de Galicia, los primeros episodios de “Mareas Vivas”, el director y productor de la serie Antón Reixa se planteó ampliar el plantel de actores reforzando el sector infantil y juvenil del reparto: “Necesitamos niños y adolescentes”, concluyó, y organizó un casting a tal efecto. Para su sorpresa, entre las decenas de candidatos que se presentaron figuraba una pareja de hermanos, Sol y Martiño, hijos de su gran amigo, el escritor y periodista Manuel Rivas. Sólo uno de ellos resultó elegido, Martiño, que permaneció en el plantel tres temporadas interpretando a un chaval llamado Dani que, pese a sus breves apariciones, se convirtió en un personaje bastante popular aunque no tanto, lógicamente, como los principales protagonistas de la serie, Luis Tosar y Luis Zahera. “Pues claro que nunca que me imaginé que llegaría a lo que ha llegado, -dice Reixa- Es más, ni siquiera me consta que de aquella tuviese claro que iba a hacer un carrera de actor. Que yo supiera, por aquel entonces su gran devoción era el fútbol y, eso sí, era un lector voraz del diario Marca”. “¿Que si ya prometía? -continúa Reixa- Pues qué quieres que te diga. Aún no se le daba bien moverse ante la cámara, era muy alto para su edad (13 años) y parecía que siempre andaba desgarbado pero, eso sí, era muy inteligente y tenía buena memoria, se aprendía muy bien los guiones”.

“Me gustaría interpretar un personaje creado por mi padre” De “Mareas Vivas”, ambientada en un pueblo marinero gallego situado en la Costa da Morte imaginariamente bautizado como Portozás, se rodaron 143 episodios desde su estreno, en 1998, hasta su capítulo final, en 2002. En ella intervinieron los principales actores y actrices gallegos de la época, algunos de ellos en aquella altura todavía promesas, y en su mayoría forjados en las compañías de teatro independiente. No era el caso de Martiño, que permaneció en la serie durante tres temporadas, pero que cuando la dejó ya tenía muy claro que quería ser actor profesional, algo que hasta entonces ni se le había pasado por la cabeza, aunque ya se sentía atraído por el cine, afición que le había inculcado su padre, con quien compartía habitualmente sesiones nocturnas de televisión viendo películas de cine clásico. De esas “sesiones compartidas” le viene su devoción mantenida aún hoy por el cine negro, el de gánsters de los años 30 y 40 , y por actores como Bogart, James Cagney o Edward G. Robinson, como reconoció en una entrevista con FARO en la que, de paso, tambien confesó que le haría ilusión poder interpretar el papel de uno de los personajes creados por su padre. “Cuando surgió la posibilidad de ‘Mareas vivas’ en un casting abierto que se hacía en Camariñas, probé por curiosidad y me cogieron -declaraba en una entrevista- Y ese rodaje fue una experiencia muy valiosa para mí. Hasta ese momento, yo asociaba el trabajo a algo duro y pesado, pero comprobé que con lo que hacía me divertía y era feliz. Veía a los actores adultos pasárselo muy bien y lo que yo quería, cuando fuera mayor, era estar tan loco como ellos”. Tras cursar el Bachillerato en Londres y Comunicación Audiovisual en la Universidad de Santiago de Compostela, estudió teatro en la escuela Espazo Aberto. Desde entonces no se le ha dado mal elegir los papeles, o seguramente se trata de que ha aprovechado muy bien los que le tocaron en suerte. Porque si acertó con Dani, más lo hizo con Marcos, el protagonista de la serie “El internado”, iniciando así una rutilante y de lo más exitosa carrera que, en fin, se ha catapultado mediáticamente ahora hasta límites insospechados con su “encarnación” de Nacho Vidal, el mítico y polémico actor de cine porno, de la que se empezó a hablar incluso antes de que comenzase el rodaje. Pero Martiño Rivas (Vimianzo, 1985) se lo ha currado. Y para confirmarlo, aquí incluimos algunos de sus otros momentos estelares en la pequeña y gran pantalla. 2007-2010 EL INTERNADO Serie de TV 2008 LOS GIRASOLES CIEGOS Película A la órdenes de José Luis Cuerda (que había dirigido “La lengua de las mariposas”, basada en un relato de Manuel Rivas), obtuvo su primera, y hasta ahora única, nominación a los Goya (como mejor actor revelación). Ambientada en la Galicia de la posguerra civil. 2013 DON DEL ALBA Serie de TV Tras un año dedicado a completar su formación actoral en Londres, volvió con esta miniserie, con fantasmas incluidos, encarnando a un joven e incrédulo galán. 2014 POR UN PUÑADO DE BESOS Película Dirigida por David Menkes, está basada en una novela de Jordi Sierra i Fabra. Martiño y Ana de Armas protagonizan una apasionada historia de amor. 2014 ROMEO Y JULIETA Serie de TV Es ¡faltaría más! Romeo en esta adaptación de la obra de Shakespeare, coproducción hispano- alemana-italiana, dirigida por Riccardo Donna. 2017-2020 CHICAS DEL CABLE Serie de TV Interpreta a don Carlos, que se enamora “peligrosamente”de una de las telefonistas (Blanca Suárez), lo cual le costará caro. En esta serie se reencontró con Blanca, compañera en “El “internado” . 2022 FUERZA DE PAZ Serie de TV Interpreta su primer papel de malvado (aunque con matices) en esta digna serie que TVE malgastó pese a las grandes expectativas puestas en ella. 2023 NACHO Serie de TV