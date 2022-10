Estilos amorosos y sexuales

En las últimas semanas, nos guste o no, se habla, se cotillea, se discute, en prensa del corazón, en las redes sociales y hasta en la prensa deportiva… sobre cómo han de romper o no las parejas, si tienen ciertas condiciones en sus relaciones, sobre lo que significa la infidelidad para cada quien, etc, etc. Obviamente, la frivolidad en estos casos sale a relucir pero me ha hecho pensar en los estilos amorosos y de qué puede depender nuestro currículum sexual y afectivo.

Cuando nos ponemos a investigar sobre estos temas en nuestro país, es imprescindible hablar del gran Félix López, catedrático de psicología de la sexualidad en la Universidad de Salamanca. El Dr. López nos explica ampliamente en sus investigaciones que el hecho de que tengamos relaciones con uno u otro estilo de persona no solo depende del enamoramiento, de si nos parece atractiva, o si sentimos deseo por ella, por tal o cual faceta de su personalidad.

A vueltas con el apego

Cuando hablamos de apego, se genera como una sensación de ¡ojo precaución!, eso del apego no es bueno. Y en realidad no es así; de todos los afectos del ser humano, el más necesario y útil es precisamente el apego. El problema real viene cuando en nuestra infancia no conocemos apegos seguros y arrastramos esas conductas de inseguridad y desprotección a nuestra vida adulta y a nuestras relaciones de pareja, digamos que existen apegos buenos y apegos malos.

Necesitamos contacto y vincularnos con las y los demás. La manera en la que sepamos manejar estos vínculos probablemente sea lo que va a definir que nos sintamos bien, mal o regular, y existen diferentes factores que influyen en este estilo/forma/manera de relacionarnos. En primer lugar y aunque no es lo más relevante, tenemos que hablar de genética: nuestro temperamento y personalidad favorecen que se repitan conductas. Por ejemplo, si tengo una predisposición emocional colérica y tiendo a enfadarme mucho, es posible que mi estilo amoroso favorezca situaciones en las que se termine en discusiones fuertes o peleas. Por otro lado, está la parte social del aprendizaje, que se da en la familia, escuela, barrio, contexto de amistades etc. El mérito y el deseo de aprender, cambiar e informarnos, y también, aunque sea mínimo, hay que pensar que hay un factor de suerte, en el que has podido o no, por casualidades del destino, pasar por un acontecimiento traumático o muy positivo que también condiciona tus relaciones afectivas.

Es interesante saber diferenciar entre los afectos sexuales, que son básicamente deseo, enamoramiento y atracción física, con los afectos sociales, que tienen más que ver con ese apego del que hablábamos de los cuidados, de la amistad, del amor e incluso de actos que hacemos por puro altruismo y generosidad. Os pongo un ejemplo clásico de la consulta: viene una pareja con problemas sexuales, ella está desganada y no inicia relaciones sexuales, él si siente deseo y ganas de iniciar relaciones pero no quiere presionarla, vienen juntos a consulta, y el manifiesta que el problema es de los dos, ahí se demuestra ese altruismo, a mí me gusta pensar que ese tipo de cosas son en realidad el AMOR.

En muchas etapas de nuestra vida, nos encontramos sin capacidad de decisión por esa necesidad semi-percibida de tener pareja o estar en pareja; pues bien, según los estudios sobre el tema, se explica que no son los afectos sexuales los que nos hacen estar paralizados en una relación, no es el deseo ni el sexo, sino estos afectos sociales de cuidado y apego. Una de las crisis relacionadas con la salud mental actual está basada en este concepto de los cuidados, nos gusta que nos cuiden pero no cuidar ni tener esa responsabilidad afectiva y de compromiso familiar. Un tema abierto a debate y reflexión, pero que además las estadísticas avalan como causa de malestar social en incremento en los últimos 50 años.

Si queréis ampliar información os recomiendo el libro Estilos amorosos de Félix López publicado por la editorial Pirámide este 2022. Y para todo lo demás, como siempre, nos leemos y escuchamos en nuestra web www.saludplacer.com ¡Hasta pronto, placeres!