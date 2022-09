Risto Mejide (47 años) y Laura Escanes (26) han comunicado que han tomado la decisión de separarse de mutuo acuerdo tras siete años de relación y una hija en común. La noticia ha sido adelantada por ellos mismos en sus redes sociales. “Fue eterno mientras duró. Gracias por estos siete años, tres meses y 24 días, Laura. No han sido perfectos, y aún así, o quizá por eso, han sido los mejores de mi vida. Hemos pasado tanto juntos y aprendido tantas cosas (muchas buenas y otras que me hubiera gustado no aprender), que antes de seguir cada uno por su lado, solo queda agradecer el camino andado. Porque todo suma, lo bueno, lo malo y lo regular”, escribe el presentador de “Todo es mentira”. Risto Mejide ha completado el mensaje con el que anuncia su ruptura con la madre de su hija pequeña, deseando un futuro mutuo sin conflictos: “Ojalá seamos tan buenos ex como hemos sido como pareja y que sepamos encontrar cada uno la vida que queremos Gracias por haberme hecho papá de Roma”.

Por su parte, Laura Escanes ha confesado que lleva varios días escribiendo y borrando el mensaje con el que pone punto y final a la relación amorosa con el padre de su hija: “No me gustan las despedidas. No creo que en realidad lo sea porque sé que nos vamos a tener el uno al otro para siempre. Ha sido un regalo compartir estos 7 años maravillosos de mi vida contigo. El amor no se acaba, no muere, te seguiré queriendo el resto de mis días”, cuenta la influencer. Hace pocos días, Laura Escanes era preguntada en Cadena Dial sobre su futuro personal y la posibilidad de darle un hermanito a Roma: “¿Quién sabe?”, respondió.