Asociación libre del sexo

La psicología y la sexología se nutren de diferentes escuelas y teorías fundamentales. La más conocida probablemente es el psicoanálisis: lo conocemos por las pelis (sobre todo las de Woody Allen), y se trata, así en resumen, de que el terapeuta (psicoanalista) escucha y toma notas, y la persona que precisa ayuda se tumba cómodamente y deja que fluya el relato de su vida y su pasado; es una explicación básica y sucinta, está claro, pero para entendernos nos vale. A mí personalmente viajar tanto al pasado no me gusta, porque soy un poquito ansiosa y me gusta más trabajar en las soluciones del presente, pero entiendo que históricamente y como base de la psicología algunas dinámicas son prácticas y útiles; como siempre en esta vida, hay que explorar y no cerrarse en banda.

