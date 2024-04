Rueda acusa a Sánchez de “polarizar” el país con su “teatro” y sostiene que no es de fiar

Una decisión. Tres interpretaciones. Pedro Sánchez se queda al frente del Gobierno “con más fuerza si cabe” y anuncia “una regeneración democrática”, tras cinco días de reflexión, en un giro de guion que nadie vio venir. Para el presidente de la Xunta, el popular Alfonso Rueda, este movimiento del líder socialista de parar cinco días para luego anunciar que sigue solo fue “un teatro absurdo” que “invita muy poco a confiar en el presidente del Gobierno”. Es más, le acusó de “polarizar” el país con la carta que hizo pública el pasado miércoles, al “distinguir entre buenos y malos, los que están con él y los que no están, los que atacan o no ataca”.

Una versión diferente ofreció ayer la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, quien considera que Sánchez apostó por la “sensatez” al no renunciar, pero tras este movimiento, que sorprendió a todos y mantuvo en vilo al PSOE y a los socios de investidura en un largo fin de semana, le puso deberes a Pedro Sánchez. Tras abrir el debate y hacer sacudido el tablero político, de tal modo, que ya nada será igual, debe “tomar medidas efectivas para la regeneración democrática para frenar los bulos, el lawfare y la degradación de la política.

Por su parte, el secretario xeral de los socalistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, calificó de “valiente” la decisión de su jefe de filas de no echarse a un lado y acto seguido dirigió su demanda a la a la derecha, a la que pidió “responsabilidad” y que “se comprometa de forma firme a colaborar en la regeneración democrática”.

Alfonso Rueda ofreció su valoración de la actuacion del inquilino de La Moncloa tras el Consello de la Xunta. El titular de la Xunta no se cree al presidente del Gobierno, ni las motivaciones que movieron al líder del PSOE. No fue por su familia, no fue por proteger a su esposa, insinuó el presidente del PPdeG.“Lo que más le importa a Pedro Sánchez, por encima de cualquier otra cosa es el propio Pedro Sánchez”, dijo. También niega improvisación y que el líder del PSOE necesitara parar y reflexioanr. “El miércoles ya sabía lo que iba a decir el lunes” y con esta “teatralización no hizo ningún favor al país” , sentenció.

Además consideró insuficientes las explicaciones que ayer dio Pedro Sánchez para justificar su intencón de seguir al frente del Gobierno. “Ya veremos en qué queda eso de venir con más ganas y las medidas qué va a tomar, pero las explicaciones que se pedía antes de su carta, aún sigue sin darlas”, expuso.

El BNG, uno de los aliados del PSOE en el Congreso, sí se creyó a Pedro Sánchez cuando tocado por lo que él considera una campaña de acoso a su esposa dijo que tocaba parar y sopesar si valía la pena seguir como presidente. La portavoz nacional de la formación frentista, Ana Pontón, mostró su “empatía y solidaridad” con el líder del PSOE desde “un punto de visto personal” porque “en política no todo vale, hay líneas rojas que no se pueden traspasar”.

Para Pontón, la mejor resolución a la crisis abierta en Madrid es la tomada por Sánchez. Entiende que es “positivo” que continúe la legislatura, para que pueda “avanzar en el cumplimiento de la agenda gallega y en derechos sociales y democráticos, tal y como se recoge en el acuerdo de investidura” firmado por PSOE y Bloque en noviembre.

En todo caso, también hubo una visión parcialmente crítica por parte de la líder nacionalista, que cambió de agenda para ofrecer una rueda de prensa y dar su valoración de la decisión de Pedro Sánchez.

Pontón recriminó que el PSOE y su líder reaccionan ahora que el afectado es Sánchez, pero antes que él hubo otros políticos perjudicados. “Llevan demasiado tiempo mirando para otro lado y dejando que los bulos, las mentiras, la crispación, la difamación y el lawfare crecieran hasta embarrarlo todo si n hacer nada para frenar este clima de degradación que se ha extinguido por el conjunto de la política estatal”. También le afeó el discurso de resolución de la crisis. ¿Qué va a hacer ahora? Como Sánchez no lo aclaró, Pontón le exigió “medidas efectivas de regeneración democrática, para frenar bulos, el lawfare y la degradación de la política”.

Por su parte, el secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, no le puso ningún pero a la actuación de su jefe de filas. Calificó de “valiente” la determinación de Sánchez de no abandonar y aseveró que será “muy positivo” para la sociedad. Y a quien puso deberes fue al PP, a quien exigió “responsabilidad” para ayudar a “oxigenar la política” y a la “regeneración democrática”. Besteiro alabó que Sánchez no temiera compartir sus sentimientos. “Es un hombre de este tiempo” y nos ha obligado a todos a reflexionar y a pensar en el futuro que queremos para nuestro país”, defendió.

Abel Caballero

Por suparte, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, valoró: “Es una obviedad que (Pedro Sánchez) se sobrepuso a su dolor. Pesa más volver, seguir adelante cambiando y mejorando España, haciendo un mejor planteamiento político”. “Los que están en otra vía, que ya sabemos quienes son, que sigan a lo suyo, que España ya sabe a dónde va”, añadió.

Para el regidor olívico, con su movimiento Pedro Sánchez “arrincona y pone en evidencia a los calumniadores, a los que utilizan el fake como arma política”.

“Hoy vuelve a valer la pena estar en política, para trabajar por la gente, para defender al país, para que España crezca”, afirmó Abel Caballero y añadió: “A partir de ahora ya no se va a poder calumniar y que no pase nada, ahora pasarán cosas”.