Ayuso y Gamarra acusan a Sánchez de "premiar" a Hamás con su defensa de la creación del Estado palestino

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, empezó el viernes acusando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de decidir "que la segunda masacre cometida contra los judíos después del Holocausto se solucione premiando a los terroristas de Hamás" con el reconocimiento del Estado palestino. "¿Por qué tanta supuesta preocupación por la paz en Oriente Próximo y guerra en España?", se preguntó en un acto público. El jefe del Ejecutivo ha hecho una minigira por Polonia, Noruega e Irlanda estos jueves y viernes para defender la proclamación de Palestina como Estado, algo que ha asegurado que España hará antes del verano.

Las palabras de Ayuso, que en múltiples ocasiones se ha mostrado muy cercana a Israel, país que ha visitado en varias ocasiones como presidenta, pueden verse como un distanciamiento de la posición que el PP lleva en su programa electoral, la cual, como recordó Alberto Núñez Feijóo este mismo miércoles, supone el apoyo a la llamada solución de los dos estados: Israel y Palestina, este último todavía sin reconocer por la comunidad internacional. El líder del PP insistió en que es importante el cómo se hace y el cuándo se hace y ve necesario que haya una masa crítica de países que lo impulsen.

Ayuso, en un segundo acto al mediodía en Leganés, dijo que ella no estaba contradiciendo a su jefe de filas sino a Sánchez. Casi en paralelo, Cuca Gamarra, secretaria general del partido, estaba dando una rueda de prensa ante los medios de comunicación y, a preguntas de estos, aseguró que no veía choque entre la reflexión de Ayuso y Feijóo y trató de contemporizar. Lo hizo interpretando a la jefa del Ejecutivo madrileño: "A lo que se estaba refiriendo Ayuso es que quien no puede salir fortalecido de la declaración de los dos Estados es una banda terrorista como Hamás. Nadie puede cuestionar [que supondría eso]", ha comentado ante la prensa.

Gamarra apoyó también la idea de su compañera en referencia a que no entiende que Sánchez se haya volcado en este campaña de política exterior mientras, en su opinión, tiene "abandonadas a las fuerzas de seguridad del Estado" y no aumenta lo suficiente los Presupuestos en Defensa. Y remachó con la idea ya puesta de manifiesto el miércoles por el propio Feijóo en el sentido de que el presidente del Gobierno lo hace para huir de los problemas internos que tiene en España a raíz del escándalo de corrupción que afecta a Koldo García, antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos.