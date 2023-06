"Lo que más me ha dolido en todos estos años es que a mí me fue peor que a otros que estaban en la misma situación que yo". Lo dijo en el Club Prensa Asturiana que organiza La Nueva España, del grupo Prensa Ibérica, el expolítico Rodrigo de Rato Figaredo (Madrid, 1949), que fue vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía con el PP, gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), director de Bankia y asesor de Telefónica para Europa y Latinoamérica, y que acaba de publicar 'Hasta aquí hemos llegado' (Península), un relato de los años de su trayectoria política, paralela a la economía española, y del posterior vendaval mediático y judicial en el que se vio envuelto, por el caso de las tarjetas 'black' que acabó llevándole a la cárcel.

"Creo en la justicia, a pesar de todo lo que me ha pasado y reconozco lo complicado que es ser juez", señaló en la primera presentación ante el público del libro que ha escrito con su mujer, la periodista Alicia González Vicente, en un acto presentado por Arturo Téllez, jefe de informativos de Onda Cero Asturias. Rodrigo Rato volvió a refrendar la amistad que lo une a José María Aznar, aunque no siempre hayan estado de acuerdo en cuestiones políticas. "El tiempo ha demostrado que designar a Mariano Rajoy a dedo fue una mala decisión", aseguró, ante un auditorio en el que se encontraban numerosos familiares y amigos asturianos del economista, de origen gijonés.

"Me sentí afortunada por tener trabajo y un coche para visitar a mi marido", señala Alicia González

"Siempre hay gente a la que pueda parecerle que el castigo no es suficiente", indicó Rato, sin ocultar tampoco las decepciones de su entorno. "Hasta ahora no he contado nada porque no era el momento. Llegué a un punto en el que ya me sentía libre de contar lo que sentí y viví. He estado callado por las circunstancias. Soy de los que creen que las cosas pasan cuando tienen que pasar y en medio de un proceso no es el momento", explicó.

En 2015, el mismo año en el que se casó con Alicia González, Rodrigo Rato fue detenido y liberado en un mismo día después de que la Agencia Tributaria registrase su casa para investigar posibles delitos de fraude y blanqueo. En 2018, fue condenado por la Audiencia Nacional a cuatro años y medio de prisión por delito de administración desleal y apropiación indebida por el escándalo de las tarjetas 'black'.

"La verdad es que no hay nada menos ‘black’ que una tarjeta; todas las transacciones quedan perfectamente registradas", señaló Rato, que devolvió los 100.000 euros que había gastado, antes del inicio del proceso judicial. El acto no le libró de ingresar en prisión en 2018. El alto tribunal le consideró entonces autor de apropiación indebida porque, cuando presidió Bankia, mantuvo el sistema opaco de retribuciones que creó su predecesor Miguel Blesa. En estos momentos aún tiene un juicio pendiente por presunto blanqueo de capitales. "Lo de sentirse chivo expiatorio es francamente incómodo. No he querido asumir ese papel. Tampoco soy un caso aislado, ahí tenemos a Rita Barberá y a otros", recalcó. "Me parece muy grave que a alguien le espíen y vigilen durante cuatro años y que no puedas hacer nada ante eso. Se filtran los documentos privados de las personas y esto va a más", lamentó.

Alicia González recordó las visitas a la cárcel de Soto del Real y reconoció sentirse afortunada por el mero hecho de tener un trabajo y un coche para poder ir a visitar a su marido. "He visto a mujeres que se quedaron sin nada cuando los esposos entraron en prisión; y que sólo podían verlos los fines de semana, cuando hay transporte público; yo las llevaba y traía cuando era posible", señaló. "No hace falta ir a la cárcel para aprender, no es ningún aditamento para nada", concluyó Rato, que afirmó que llegó a recibir lecciones de Física Cuántica de Oriol Junqueras.