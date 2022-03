El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que esperaba "más" de la Conferencia de Presidentes que se ha celebrado en La Palma, pero, aún así, ha esgrimido que era "imprescindible" cerrar filas con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, en el ámbito de la política exterior con el foco en la guerra de Ucrania.

Al respecto, en rueda de prensa, ha subrayado que Sánchez se lleva una "herramienta muy útil" en forma de declaración unánime apoyada por todos los presidentes autonómicos. Tiene su respaldo, ha esgrimido, en velada alusión a Podemos, aunque no ha citado en ningún momento a la formación, frente a "quienes no le apoyan o no lo hacen de forma tan determinante como necesita España".

Pero Feijóo, quien ha remarcado que se posiciona como presidente gallego y no como líder del PP, cargo que no asumirá hasta el congreso de abril, ha lamentado, sin embargo, que no haya sido posible "un acuerdo" en lo que respecta a las rebajas fiscales para frenar el impacto de la invasión rusa en la economía doméstica española.

Así, ha subrayado, que "no hubo un acuerdo" porque Sánchez no ha querido concretar qué impuestos quiere bajar, con qué intensidad y en qué plazos, aunque sí entiende que existe "un compromiso" por parte del Ejecutivo central para "intensificar" las rebajas fiscales, como plasma la declaración que sale también de la cita de mandatarios de La Palma. "Ahora el Gobierno tiene que hacerlo, bajar impuestos y hacer la energía más accesible desde el punto de vista de la industria y de los hogares", ha sentenciado el presidente gallego, quien había trasladado que Galicia era partidaria de una rebaja de impuestos general, con el foco, sobre todo, en la reducción para electricidad, gas y carburantes.

Ayuso pide eliminar impuestos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido que se suspendan temporalmente los impuestos que gravan la luz y el gas y que se destinen los 20.000 millones del presupuesto del Ministerio de Igualdad a ayudar a las familias frente a la subida de precios. Según han informado fuentes del Gobierno regional, la dirigente autonómica ha pedido al presidente de Pedro Sánchez que al menos se aplique un tipo de IVA superreducido a la factura de la luz y el gas.

En relación a Ucrania, Ayuso ha propuesto la creación de un comité de crisis y la elaboración de un procedimiento de acogida para canalizar las ayudas y el ofrecimiento de servicios públicos.

Moreno quiere "datos y recursos"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado al Gobierno de España que "cuanto antes" aporte "datos y recursos" para poder abordar la llegada de los refugiados ucranianos que huyen de la invasión a manos del Ejército ruso, al tiempo que ha reconocido que al Gobierno andaluz le preocupa "muchísimo" la existencia de "mafias" que quieran "aprovecharse de las circunstancias" en torno a los menores ucranianos, por lo que ha solicitado "más información" y "un marco jurídico garantista común a toda España".

Sobre la acogida de los refugiados, ha insistido en la necesidad de contar con un fondo --al igual que el creado de urgencia para las organizaciones no gubernamentales, dotado con 20 millones de euros-- que permita a las comunidades autónomas acoger con "dignidad" a estas personas, a las que hay que ofrecer servicios educativos, sanitarios y habitacionales, entre otros.

En este sentido, Moreno Bonilla ha llamado la atención sobre el hecho de que, después de dos semanas desde la invasión de Ucrania, "nos falta mucha información" por parte del Gobierno, ya que están "llegando refugiados a las comunidades autónomas sin que tengamos conocimiento de quiénes son, cuántos son... no podemos si quiera cuantificarlos". "No sé si es falta de interés o planificación", ha abundado el presidente andaluz, que, a renglón seguido, ha reconocido que los días están siendo "muy complejos" y no quería ser "injusto".

"Queremos saber cómo se van a establecer los cupos, cómo se les va a derivar a las comunidades autónomas y cómo se van a gestionar y cómo se van a financiar las plazas", ha sostenido el presidente de la Junta, que ha remarcado que la "inmensa mayoría" de los gobiernos autonómicos han reclamado al Gobierno de España que "asuma el liderazgo de esa coordinación".

"Entendemos que es necesaria una concreción de criterio jurídico, y esto es muy importante, para la atención y acogida de los menores. Los hay que están siendo acogidos por familias sin ningún control ni registro, por lo menos que nosotros tengamos conocimiento a día de hoy, de las características ni idoneidad de esas familias", ha manifestado Moreno. "Nos preocupa muchísimo que las mafias, desgraciadamente, de tratas de mujeres y niños se aprovechen de estas circunstancias", ha subrayado.