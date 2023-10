E que, que sería dos peregrinos sen os albergues?Como poderían chegar á Praza do Obradoiro sen descansar en cada parada do Camiño?

Nesa necesidade reparou Xeila Taboada, alumna de 5º de Primaria do Scientia de Lalín. A súa infografía, titulada “O Camiño de Santiago”, firma un dos Premios Especiais desta II Edición de Escola en Camiño.

O centro non puido acudir á recollida do galardón o pasado martes, pero non é motivo para que non disfrute do seu merecido premio (a excursión a Santiago para toda a clase), nin de que nós gocemos da obra que levou a distinción.

Nela, a estudante coloca no medio a liña do Camiño de Santiago que forma parte da vía francesa e na que atopamos a chamada “Etapa dos Templarios”, remarcada en vermello.

En torno a esta información xeográfica, atopamos unha serie de debuxos que representan os descansos dos peregrinos:hai moito que camiñar, así que ben merecen un respiro!

A alumna explica na infografía premiada que moitos albergues, correctamente sinalizados como parada no Camiño, preparan na entrada lugares para deixar as botas e os bastóns, “e así non manchar o interior”, explica Xeila.

A rapaza diseñou tamén unas “notas” a modo de apuntes de peregrinaxe, unha especie de diario onde os viaxeiros van apuntando os seus pasos e as súas reflexións sobre os lugares que van coñecendo.

Así aprenderon na clase do Scientia Lalín, preparando os proxectos de Escola en Camiño, que plasman a modo de memoria un curso enteiro adicado a aprender a través de imaxes, debuxos e cancións. Moi bo traballo!