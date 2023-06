Non todos os anos se cumpren 50 anos. Sábeno ben en Ribadumia, máis en concreto na parroquia de Barrantes, onde desde onte e ata domingo están a festexar medio século homenaxeando os aromas e sabores dos tintos do Salnés.

Considerado un dos eventos vitivinícolas máis queridos de toda Galicia, a Festa do Viño Tinto do Salnés e Exaltación das Variedades Autóctonas redobra este 2023 a aposta na Carballeira da Condesa, onde poderemos degustar viños de variedades autóctonas moi especiais como a espadeiro ou a pedral, ademais da coñecida mencía, acompañados dun programa de excepción á altura deste L Aniversario.

Catro días, seis orquestras e dous concertos

Se o sábado terán lugar as tradicionais cata final e xantar, o domingo chegará a quenda da IV Andaina Solidaria

A cita, que este ano conta co coñecido actor galego e gañador dun Goya Luis Zahera como pregoeiro, suma ata catro días de festa e troula, nos que a verbena está garantida da man de seis orquestras ben coñecidas por todos, do talle de: Combo Dominicano, actuou onte; Tango e La Fórmula, ambas este venres 2; Gran Parada e América, mañá sábado 3; e Panorama, que porá o broche de ouro ás festas o domingo, xusto antes dos fogos artificiais, previstos para as 24.00 horas.

A música soará ben alta deste xeito en Ribadumia cunha axenda na que tampouco faltarán os concertos de Treixadura, terá lugar hoxe venres ás 21.00 horas na praza do Concello; e Tributo a Sabina de Condutores Suicidas, xa mañá sábado día 3.

Sábado 3: O viño coma protagonista!

Se o viño é o gran protagonista desta festa, este sábado será o seu día grande coa Cata Final do Viño Tinto do Salnés. Un certame no que, como cada ano, medirán as súas forzas as mellores elaboracións da zona, ata 12 etiquetas seleccionadas a cegas entre ducias de referencias na precata celebrada xa o pasado 24 de maio. Seguiralle a Investidura dos Valedores do Viño Tinto do Salnés, presentada por Pepo Suevos y Anxo Varela; e as actuacións da Agrupación Músico Cultural de Ribadumia e do Grupo de Baile Tradicional e de Gaitas Xironsa.

Pola súa banda e xa ás 14.30 horas, tras a lectura do pregón a cargo de Luis Zahera e degustación gratuíta de viño tinto, pan de millo e chourizos; chegará a quenda do que é outro dos actos centrais da cita co Xantar de Confraternidade e entrega de premios aos Mellores Viños Tintos, que se desenvolverá no pavillón de deportes municipal, amenizados pola charanga Mil9.

Domingo 4: despedida con dimensión solidaria

Unha cita que non se esquece da súa vertente solidaria e que converte nun dos actos centrais do seu programa a loita contra o cancro da man da IV Andaina Solidaria, que partirá ás 10.00 horas do domingo e destinará todos os seus beneficios a esta causa.

Última xornada da Festa do Viño Tinto do Salnés na que o ritmo da axenda seguirá ben arriba da man dunha sesión vermú, terá lugar ás 13.00 horas a cargo do grupo Azabache; e varios concertos para a tardiña, ás 19.30 horas da man de Añoranza e M.80; ademais da verbena a cargo da Panorama e fogos artificiais.

Máis de cinco décadas cumpre Barrantes cunha ‘cunca’ baixo o brazo e xa o ten todo listo para festexalo, ¿valo perder?