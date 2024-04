Descubre la excelencia de la nueva clínica de cirugía Plástica y Estética en Vigo

Una nueva clínica de Cirugía Plástica y Estética, Villoria L’ESSENCE, se ha inaugurado en la ciudad de Vigo en García Barbón 50-52. Se trata de un nuevo concepto de clínica que promete revolucionar el concepto de la Salud y Belleza al contar con las últimas tecnologías en tratamientos estéticos en manos de un cuadro médico excepcional. Reúne un equipo de profesionales con los mejores especialistas del sector de la Estética: Cirujanos Plásticos, Cirujanos Oculoplásticos, Médicos estéticos y otras disciplinas complementarias. “Villoria L’ESSENCE es el resultado de combinar el máximo rigor en busca de la excelencia en calidad de servicios médicos con el confort y el bienestar del paciente”, explica Natalio Velázquez, director gerente de Clínicas Villoria.

El interior de la Clínica. / Cedida

Nuevas instalaciones

El centro dispone de unas instalaciones modernas y acogedoras, y siguiendo la tendencia actual de las mejores clínicas, se ha buscado trasmitir un nuevo concepto: “Que no parezca una clínica”. La elegancia y el confort del lobby de un hotel de lujo se fusionan con el trato exquisito y cercano de su equipo médico y de atención al paciente. El resultado es un lugar especial donde apetece estar, y donde se percibe amor por los pacientes, a los que hacen sentir como en casa.

“El objetivo es que te encuentres cómodo, sin el agobio de acudir al médico, ni siquiera cuando haya que pasar a quirófano. Y para que no tengas que acudir a un hospital, en nuestra clínica disponemos de quirófano propio con todas las medidas de seguridad” explica el gerente. “Los servicios que ofrece la Clínica van dirigidos tanto a mujeres como a hombres, para todos aquellos que desean verse y sentirse mejor, más jóvenes. Ofrecemos los tratamientos más avanzados de Cirugía Plástica y Estética junto a tratamientos médico- estéticos sin cirugía para realzar tu belleza natural”.

Los doctores Álvaro Villoria y Mabel Pérez de Villoria L´ESSENCE. / Cedida

Cirugía Plástica y Estética

En la Unidad de cirugía Plástica, encontrarás las cirugías estéticas más demandadas entre las que destacan las cirugías de mama, la lipoescultura, la abdominoplastia, el lifting, rinoplastia, otoplastia, etc. Al frente de esta unidad se encuentra el doctor Bruno Gago, cirujano Plástico y Estético especializado en Cirugía de mama, contorno corporal y facial, con amplia experiencia y gran prestigio profesional: “En Villoria L’Essence realizamos todo tipo de tratamientos de cirugía y medicina estética. Son técnicas mínimamente invasivas, seguras y con planes personalizados para una recuperación precoz. En esta Clínica apostamos por incorporar las técnicas y tecnología más avanzadas: Nuestros tratamientos médico-quirúrgicos cuentan con el soporte de tecnología láser, radiofrecuencia, ultrasonidos, etc.”

Unidad de cirugía corporal

En la Unidad de cirugía corporal disponen de la última tecnología en liposucción para corregir aquellas áreas en las que persiste la grasa localizada y llevar la cirugía de remodelado corporal a la máxima expresión de excelencia y buenos resultados consiguiendo una silueta más armoniosa, esbelta y atlética.

Disponen de la última tecnología en liposucción para corregir aquellas áreas en las que persiste la grasa localizada. / Cedida

Unidad cirugía de la mama

En la Unidad de Cirugía de mamas se llevan a cabo procedimientos quirúrgicos orientados a la remodelación de los senos. El objetivo puede ser la simple mejora de la silueta de aquella mujer que no está conforme con el tamaño de su pecho, corregir los efectos que los embarazos han provocado sobre las mamas, compensar asimetrías, malformaciones congénitas o la reconstrucción mamaria tras enfermedades neoplásicas. El aumento de pecho es una de cirugías más demandadas para aumentar el tamaño de los pechos así como realzarlos, rejuvenecerlos o equilibrar las asimetrías a partir de la colocación de prótesis mamarias.

El aumento de pecho es una de cirugías más demandadas. / Cedida

Cirugía Estética Facial

En Clínica Villoria disponen de diferentes técnicas de Cirugía Estética Facial para conseguir un rostro más equilibrado, rejuvenecido y revitalizado que nos haga sentirnos mejor. El lifting cervico-facial permite corregir el exceso de piel, la flacidez y otros signos de envejecimiento. La rinoplastia es la cirugía de la nariz para mejorar su forma y su función permitiendo conseguir resultados estéticos y funcionales que pueden cambiar tu vida. “Gracias a los avances quirúrgicos, ofrecemos técnicas cada vez menos invasivas con unos resultados excelentes y muy naturales”.

El doctor Álvaro Villoria dirige la Unidad de Oculoplástica y Estética de Párpados. / Cedida

Cirugía Estética de párpados

En Villoria L’ESSENCE hemos creado una Unidad de Cirugía Estética dedicada exclusivamente a los párpados y contorno de ojos. Esta zona es muy delicada y cualquier procedimiento alrededor del ojo es más seguro si el especialista es médico oftalmólogo y cirujano oculoplástico, como el doctor Álvaro Villoria que dirige esta Unidad de Oculoplástica y Estética ocular. “En Galicia somos pioneros y el único centro con experiencia de más de 5 años en blefaroplastia láser. Los resultados son más completos y naturales pues la blefaroplastia con tecnología láser CO2 de última generación permite lograr un rejuvenecimiento integral de la mirada. Porque no basta con eliminar párpados caídos, bolsas y ojeras, también hay que rejuvenecer la piel de los párpados y contorno de ojos para conseguir una piel más lisa, tersa y luminosa para lograr la armonía global de todo el rostro.

En Clínica Villoria tu cirujano es Oftalmólogo Oculoplástico especialista en cirugía estética de párpados asistida por láser

Para ello en Villoria L´ESSENCE complementamos la cirugía láser de párpados con otras técnicas como Resurfacing láser para rejuvenecimiento de la piel periocular, Hiloterapia® y Drenaje linfático, Radiofrecuencia Indiba® y con multiagujas, además de otros tratamientos estéticos.

El doctor Villoria en una cirugía de párpados con láser. / Cedida

La cirugía estética de párpados para rejuvenecer la mirada, también conocida como blefaroplastia, consiste en eliminar la piel sobrante de los párpados, las bolsas y ojeras. Es una cirugía poco invasiva y sin cicatrices visibles, pero no se debe banalizar. No todo es sencillo, no hay cirugía con riesgo cero y los resultados no son siempre espectaculares. Los factores que marcan la diferencia en los resultados son el cirujano y la técnica empleada. Es una zona delicada y cualquier procedimiento alrededor del ojo es más seguro si el especialista es médico oftalmólogo y cirujano oculoplástico.

“La blefaroplastia láser es la mejor opción para rejuvenecer la mirada, consigue mejores resultados y la recuperación es más rápida que en la cirugía de párpados tradicional”

Y aunque la cirugía tradicional da buenos resultados, sin duda la cirugía de párpados con láser es la técnica más avanzada y tiene claras ventajas sobre la cirugía convencional con el bisturí tradicional y bisturí eléctrico que usan en la mayoría de las clínicas. La cirugía con láser la recuperación es más rápida, con menos inflación y moratones. Y es más segura, menos invasiva, permite vaporizar tejidos de muy difícil acceso y la precisión del rayo de luz láser es mucho mayor que con un bisturí tradicional.

La blefaroplastia sin cirugía mediante láser de CO2 corrige pequeños excesos de piel de los párpados y alisa la piel suavizando las arrugas finas y las patas de gallo / Cedida

Blefaroplastia sin cirugía

En Clínica Villoria realizan blefaroplastia sin cirugía mediante láser de CO2 y láser Erbio. Esta técnica es conocida también con el nombre de Resurfacing láser y es la técnica más efectiva de blefaroplastia sin cirugía. Se trata de la opción perfecta para los pacientes que busca mejorar su mirada sin someterse a “una operación” y no tienen aún bolsas o exceso de piel importante.

“El resurfacing láser es la opción perfecta para rejuvenecer la mirada cuando aún no se precisa cirugía, o para complementar la cirugía”

El resultado es espectacular, renueva y rejuvenece la piel de los párpados y el contorno de los ojos, la piel queda más lisa, tersa y luminosa. Y corrige los párpados caídos cuando aún no está indicada la cirugía. “Consiste en aplicar múltiples impactos de luz láser en forma de múltiples micropuntos sobre la piel de los párpados y contorno de ojos. Mediante este sistema, se vaporiza la piel envejecida y se aceleran la regeneración y renovación de la capa más superficial de la epidermis. Además, se estimula la producción de colágeno en las capas más profundas, se corrigen pequeños excesos de piel de los párpados y se alisa la piel suavizando las arrugas finas y las patas de gallo”.

Tratamientos sin cirugía

Si te preocupa el cuidado de tu piel y quieres prolongar la juventud, el mejor resultado se consigue con la combinación de varios tratamientos y la ayuda de aparatología específica. “La clave está en mejorar el aspecto a través de cambios sutiles manteniendo la naturalidad, sin dejar de ser tú” nos comenta la doctora Mabel Pérez de dirige la Unidad de Estética facial y corporal de Clínica Villoria L¨ESSENCE

La doctora Mabel Pérez dirige la Unidad de Estética facial y corporal” / Cedida

Si deseas mejorar tu aspecto físico y sentirte mejor y más seguro de ti mismo/@ en Clínica Villoria L´ESSENCE podemos hacer realidad tus sueños. No lo dudes y ven a conocernos en García Barbón 50-52: ¡Descubre todo lo que podemos hacer por ti! Infórmate en clinicaesteticavilloria.es