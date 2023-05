Samaná Restaurante propón desta volta un total de tres elaboracións para a Festa do Salmón deste 2023. No roteiro de tapas, participa na quenda do venres 19 con Linguine con salmón, tomate e pesto, mentres que para a degustación do domingo ofrecerá dúas elaboracións, sushi con salmón e aguacate con salsa de mostaza e mel, e cuscús con salmón e laranxa.

Coincidindo coa cita gastronómica, no restaurante ofrecerán ademáis, para o domingo, a posibilidade de disfrutar dunhas elaboracións especiais co rei do río como protagonista principal. De entrantes, propoñen o sushi, salpicón de salmón aguacate e mango, e tataki de salmón sobre verduriñas salteadas; e como pratos principais, apostan polas supremas de salmón á prancha con patacas ao vapor, risotto de salmón con espinacas e Grana Padano, ou suprema de salmón con salsa de laranxa. Máis info: Rúa Gradín 47 36680 A Estrada | Tel. 986180346 | Email: info@samanahosteleria.com.